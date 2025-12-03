Il giorno del Raymond Chandler Award a Mick Herron e l’Italia in concorso con Ferine

Il giovedì del Noir in Festival si prepara ad accogliere uno dei momenti più attesi con la cerimonia del Raymond Chandler Award, che il festival assegna quest’anno a Mick Herron, protagonista assoluto della giornata.

Voce tra le più originali e acclamate della spy fiction contemporanea, creatore dell’universo narrativo di Slow Horses, saga bestseller pubblicata in Italia da Feltrinelli e divenuta un cult internazionale anche grazie alla fortunata trasposizione seriale targata Apple TV, e autore di Down Cemetery Road, da cui è tratta la nuova serie omonima ora in visione sempre su Apple TV, Mick Herron raccoglie l’eredità dei grandi maestri britannici del genere.

L’autore britannico sarà protagonista di un doppio appuntamento nella giornata di giovedì 4 dicembre: al mattino presso l’Auditorium dell’Università IULM riceverà il prestigioso Premio Chandler e incontrerà il pubblico insieme al prof. Fabio Vittorini (Iulm Università) e Adrian Wootton (CEO di Film London), per raccontare la sua opera e i nuovi codici della spy fiction contemporanea; mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.00 a Casa Manzoni, presenterà il suo Le regole di Londra (Feltrinelli), nuovo capitolo della serie dedicata all’antieroe Jackson Lamb, in dialogo con Matteo Persivale.

Ferine in Concorso

Grande attesa anche per il concorso internazionale con l’unico film italiano in competizione: Ferine, opera prima di Andrea Corsini con protagoniste Carolyn Bracken, Caroline Goodall e Paola Lavini (ore 21.00, Cineteca Milano Arlecchino). Ferine è una storia intensa ed emozionante sul conflitto tra la parte razionale e quella animale della nostra natura, e su come il trauma possa far emergere le ombre più profonde dell’animo umano. Il regista incontrerà il pubblico al termine della proiezione. In concorso anche Hell in Paradise della regista francese Leïla Sy (ore 21.00, Cineteca Milano Arlecchino), viaggio teso e visionario nei territori più oscuri della violenza per un thriller ricco d’azione con una straordinaria protagonista che si ritrova in una spirale di bugie e manipolazioni.

Ultime proiezioni per i film in lizza per il Premio Caligari, con Elisa di Leonardo Di Costanzo (ore 15.00, Iulm 6 – sala dei 146), thriller psicologico di grande successo presentato a Venezia, e L’isola degli idealisti di Elisabetta Sgarbi (ore 17.30, Iulm 6 – sala dei 146), tratto dal romanzo di Giorgio Scerbanenco.

Nel pomeriggio, a Casa Manzoni (ore 17.00), il Noir rende omaggio al Centenario di Andrea Camilleri presentando il volume di Luca Crovi Andrea Camilleri. Una storia (Salani) in dialogo con Antonio Franchini, introdotti da Mauro Novelli, per una riflessione sulla figura e sull’eredità dello scrittore siciliano, nume tutelare del festival.

A chiudere la giornata, un evento speciale della Cineteca Milano: la proiezione del cult The Devil in Miss Jones di Gerard Damiano, in programma alle ore 22.45.