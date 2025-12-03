Chad Powers di Glen Powell e Michael Waldron rinnovata per una seconda stagione

Hulu ha rinnovato Chad Powers (qui la nostra recensione), con Glen Powell, per una seconda stagione, come ha rivelato la piattaforma di streaming. Powell tornerà a interpretare il personaggio principale. La serie è basata sul segmento “Eli’s Places” di ESPN e Omaha Productions, in cui Eli Manning si è travestito con delle protesi per partecipare a un provino per la Penn State.

Nella prima stagione di Chad Powers, co-creata da Powell e Michael Waldron, autore di Loki, l’ex quarterback dell’Oregon caduto in disgrazia, Russ Holliday, interpretato da Powell, cerca di riscattarsi otto anni dopo aver rovinato la sua carriera nel football travestendosi da Chad Powers, un talentuoso eccentrico che si unisce ai South Georgia Catfish, in difficoltà.

Il finale della prima stagione si è concluso con un cliffhanger, con Chad e i Catfish scesi in campo per affrontare i Georgia Bulldogs e, per la prima volta, potrebbero vincere. Allo stesso tempo, le barriere si stanno stringendo attorno a Russ, mentre la sua identità segreta minaccia di rivelarsi da un momento all’altro.

La scena finale è stata girata durante una vera partita di football dei Georgia Bulldogs, e Waldron aveva precedentemente dichiarato a Deadline che intende continuare a cercare di incorporare il più possibile elementi di football autentico della SEC nelle stagioni future. Afferma inoltre che lui e Powell vogliono raccontare la storia "praticamente in tempo reale", il che significa che è probabile che la seconda stagione riprenda subito dopo gli eventi della prima.

Chad Powers, che ha debuttato il 30 settembre, si è rapidamente piazzato al 34° posto nella classifica dei 50 migliori programmi in streaming di Luminate per quella settimana, con quasi 1,6 milioni di ore di visione per un solo episodio. La settimana successiva, è salito al 19° posto con 2,2 milioni di ore di visione in due episodi. È rimasto stabilmente nella classifica di Luminate per tutta la sua durata di sei episodi.

Oltre a Powell nei panni di Chad Powers e Russ Holliday, la prima stagione vede la partecipazione di Perry Mattfeld nel ruolo di Ricky, Quentin Plair in quello di Coach Byrd, Wynn Everett in quello di Tricia Yeager, Frankie A. Rodriguez in quello di Danny e Steve Zahn in quello di Coach Jake Hudson. La prima stagione, presentata in anteprima in autunno, è disponibile in streaming su Disney+.