The Night Agent: lo showrunner spiega come sarà diversa la storyline di Peter e Rose nella seconda stagione

Lo showrunner di The Night Agent anticipa una diversa storyline di Peter e Rose nella seconda stagione, in arrivo giovedì 23 gennaio. Basata sull’omonimo romanzo di Matthew Quirk, la serie thriller di Netflix ha seguito il Peter Sutherland di Gabriel Basso, un agente dell’FBI che riceve una telefonata angosciante dalla Rose di Luciane Buchanan, che li spinge entrambi a scoprire la cospirazione che si cela dietro il terribile evento. Dopo aver trovato con successo il traditore alla Casa Bianca, Peter diventa un Agente Notturno alla fine della prima stagione, mentre Rose torna in California per salvare la sua azienda.

In vista della première della seconda stagione, lo showrunner Shawn Ryan parla di come la storyline di Peter e Rose sarà diversa in un’intervista a TVLine. Lo showrunner afferma di non voler ripetere nulla della prima stagione e che nella seconda voleva che Rose “cercasse Peter” e “si lasciasse coinvolgere” invece di metterla in pericolo, il che avrebbe richiesto a Peter di venire di nuovo in suo soccorso. Ryan ha inoltre anticipato che il loro ruolo si invertirà nella seconda stagione. Guardate cosa ha detto qui sotto:

Beh, di certo non volevo fare qualcosa che si ripetesse in modo troppo evidente. Non volevo che Peter e Rose si ritrovassero nella stessa identica situazione con le stesse emozioni. Quindi, avere Rose che cerca Peter e poi viene coinvolta in questa situazione era meglio che trovare un’altra cosa che mettesse Rose in pericolo e a cui lui dovesse rispondere. Quindi, per molti versi, mentre Peter è venuto a salvarla fisicamente nella Stagione 1, mi sembra che nella Stagione 2 Rose venga a salvarla spiritualmente.

Cosa significa il commento dello showrunner per la seconda stagione di The Night Agent

Nella seconda stagione è Rose a trovarsi in pericolo dopo l’omicidio della zia e dello zio. Tuttavia, in base al commento dello showrunner, Peter sembra essere quello che si troverà in guai seri nella seconda stagione e in quelle successive. L’arrivo di Rose in suo “soccorso spirituale” sembra anche affrontare la distanza fisica tra i due dopo il finale della stagione 1 di The Night Agent, in cui Peter è su un volo internazionale mentre Rose si reca in California. L’assistenza di Rose sarà probabilmente a distanza.

Basso e Buchanan hanno già parlato di tutte le domande sulla loro relazione ora che i due non sono più in fuga insieme. Basso ha sottolineato che Rose e Peter “avevano un po’ di sindrome di Stoccolma” e nella prima stagione ha funzionato perché “erano entrambi in fuga”. Tuttavia, la seconda stagione, che si svolgerà 10 mesi dopo, tornerà alla “domanda aperta” sulla loro posizione. Buchanan ha anticipato che Rose scoprirà che “lui non è la stessa persona che conosceva”.