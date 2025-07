Superman: David Corenswet rivela i “consigli” ricevuti da Henry Cavill e Tyler Hoechlin

David Corenswet, che vestirà i panni di Superman nel film di James Gunn, ha rivelato di aver ricevuto il sostegno dei precedenti interpreti dell’Uomo d’Acciaio. L’attore ha recentemente condiviso le parole “molto incoraggianti” che ha ricevuto da Henry Cavill, protagonista di L’Uomo d’Acciaio (2013), Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017), nonché da Tyler Hoechlin della serie Superman & Lois della CW, riguardo all’assumere il ruolo del supereroe della DC Comics sul grande schermo. “Ho avuto il piacere di scambiare delle lettere con due precedenti Superman, Henry Cavill e Tyler Hoechlin.

Sono stati molto incoraggianti e abbiamo avuto uno scambio molto piacevole. Sono entusiasta all’idea di incontrarli un giorno. Sarà fantastico quando potremo ritrovarci tutti insieme in una stanza”, ha detto a Heart. “È interessante notare che entrambi hanno detto, a modo loro, ‘Non cercherò di darti alcun consiglio’. E penso che questo sia molto da Superman“. Corenswet ha aggiunto: “Mi hanno semplicemente trasmesso incoraggiamento e la sensazione di divertirmi. Penso che anche Superman farebbe lo stesso”.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

Superman, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).