The Last Of Us: la seconda stagione includerà una retcon del gioco

Gli showrunner di The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno rivelato che la seconda stagione includerà un gioco retcon, spiegando quale sarà la nuova modifica. The Last of Us – stagione 2 prende elementi dal gioco sequel, The Last of Us Part II, introducendo nuovi personaggi, luoghi ed eventi che saranno familiari a coloro che hanno giocato al materiale originale. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche all’adattamento televisivo, tra cui il modo in cui il virus Cordyceps si diffonde e come si comporta per coloro che sono stati infettati.

Parlando al SXSW, Mazin e Druckmann hanno confermato che The Last of Us – stagione 2 introdurrà le spore nell’universo televisivo. Al minuto 33:22, tra una battuta e l’altra sugli episodi musicali, Mazin ha spiegato l’importanza di aumentare la posta in gioco quando si tratta di quanto siano pericolosi gli infetti. Lui e Druckmann hanno avuto un breve scambio di battute confermando che le spore sarebbero state introdotte nella seconda stagione, rettificando la loro mancanza nella prima. Tuttavia, hanno anche confermato una “drammatica ragione” per la loro inclusione. Guarda cosa hanno detto Mazin e Druckmann qui sotto:

Craig Mazin: Escalation. Sempre. Tematicamente, molto di ciò che accade nella stagione è evoluzione e cambiamento. Ellie sta crescendo e sta cambiando. Questa città di Jackson sta crescendo. Si sta espandendo.

Craig Mazin: Escalation. Sempre. Tematicamente, molto di ciò che accade nella stagione è evoluzione e cambiamento. Ellie sta crescendo e sta cambiando. Questa città di Jackson sta crescendo. Si sta espandendo

Craig Mazin: Escalation. Sempre. Tematicamente, molto di ciò che accade nella stagione è evoluzione e cambiamento. Ellie sta crescendo e sta cambiando. Questa città di Jackson sta crescendo. Si sta espandendo. Sta accogliendo rifugiati. Sta cambiando. E mentre il loro mondo sta cambiando, anche l’esterno sta cambiando un po’. Quindi per noi era importante far sempre avanzare la palla con gli infetti. Non si tratta solo di aumentare, ma di qualcos’altro. Qualcosa che abbia un significato in quello che sta succedendo, in modo che non diventino solo NPC. Quindi sicuramente, sicuramente un’escalation. Stiamo attenti a questo. Perché sappiamo anche che abbiamo ancora spazio per i due episodi musicali [ride]. Quindi vogliamo assicurarci di avere, sai, qualche asso nella manica. Ma sì, c’è un’escalation, senza dubbio.

Neil Druckmann: Sì, c’è un aumento del numero e dei tipi di infetti. Ma anche, come si vede nel trailer, un aumento del vettore di diffusione di questa cosa. Nella stagione 1, avevamo questa cosa nuova che non c’era nel gioco, come questi viticci che si diffondono. E questa era una forma. E poi questa scena che vedete in questo trailer, ci sono cose nell’aria.

Craig Mazin: S’mores.

Neil Druckmann: Fa rima con.

Craig Mazin: Spore. Sì. Sono tornate.

Neil Druckmann: Sono tornate.

Craig Mazin: Le spore sono tornate. Spore sparse, fan! Prendete!

Neil Druckmann: E il motivo, volevamo davvero capirlo. E ancora, tutto deve essere drammatico. Doveva esserci un motivo drammatico per introdurlo ora. E c’è.

Il trailer della seconda stagione di The Last of Us ha accennato brevemente alla possibilità che le spore tornino, con i commenti di Mazin e Druckmann che fungono da conferma.

Cosa significano le spore per la seconda stagione di The Last of Us

I personaggi di The Last of Us stagione 2 saranno più in pericolo che mai ora che le spore sono state aggiunte al loro mondo. Nei giochi, le spore erano il principale mezzo attraverso il quale il Codyceps si diffondeva, con i morti infetti che facevano crescere il fungo che spargeva spore nell’aria. Questo è il motivo per cui gli infetti sono diventati così importanti così rapidamente nei giochi, con le spore che erano uno dei modi più fruttuosi in cui il fungo era in grado di diffondersi a così tante persone.

Le spore sono state inizialmente evitate nella prima stagione, sostituite da tentacoli che avevano gli infetti collegati tra loro attraverso una mente alveare. Anche se non sembra che questo nuovo concetto verrà abbandonato, l‘aggiunta delle spore significa che si verificheranno situazioni più pericolose con gli infetti. Ciò significa che alcune scene che coinvolgono le spore dei giochi potrebbero finalmente essere adattate alla serie TV, potenzialmente remixate quando i personaggi le scoprono per la prima volta. Non è chiaro se questo significhi che anche altri elementi del gioco The Last of Us verranno introdotti, come ad esempio infetti più frequenti.