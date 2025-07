Tim Burton al lavoro su un nuovo film d’animazione

Il regista di Beetlejuice Beetlejuice Tim Burton ha annunciato il suo prossimo progetto dopo il successo travolgente del suo sequel 2024. A 36 anni di distanza dall’originale Beetlejuice – Spiritello porcello del 1988, l’atteso seguito della commedia horror di culto di Burton ha infatti generato ben 451,9 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo a fronte di un budget originale di 99 milioni di dollari. Nonostante il considerevole ritardo tra il primo e il secondo capitolo del franchise, ci sono già dei progetti in atto per Beetlejuice 3. Nell’aprile di quest’anno, l’amministratore delegato della Warner Bros. Pictures Michael De Luca ha infatti annunciato che i lavori per il terzo film sarebbero iniziati a breve.

Tuttavia, durante una recente intervista con Milenio, Burton ha suggerito che il suo prossimo progetto lo vedrà tornare all’animazione. Dopo aver concepito e prodotto Nightmare Before Christmas e aver diretto La sposa cadavere e Frankenweenie, il regista ha dichiarato di sperare che la sceneggiatura venga completata a breve e di essere “molto eccitato” al riguardo. “Sto lavorando a un progetto d’animazione, sì. Quindi spero di avere presto una sceneggiatura e poi la prenderò in considerazione. Ma è qualcosa che mi entusiasma molto”, sono le sue esatte parole.

Cosa aspettarsi da un nuovo film animato di Tim Burton?

Nonostante la Warner Bros. abbia affermato che i lavori su Beetlejuice 3 sarebbero iniziati a breve, le ultime dichiarazioni di Burton fanno pensare che al momento abbia altre priorità, ovvero questo nuovo progetto animato. I fan del lavoro di Tim Burton saranno senza dubbio ansiosi di vederlo tornare all’animazione, visto che è il mezzo con cui ha iniziato la sua carriera e con cui ha sempre dato vita a risultati estremamente affascinanti.

Sostenitore dichiarato delle tecniche tradizionali di stop-motion, è probabile che il prossimo progetto di Burton continuerà a evitare il tipo di immagini generate al computer della maggior parte dei film d’animazione moderni. Non si sa esattamente cosa significherà per la tempistica di Beetlejuice 3, ma è probabile che la Warner Bros. voglia assicurarsi che Burton non perda di vista il threequel tra i suoi altri progetti. Né lo studio né il pubblico sarebbero disposti ad aspettare altri 36 anni per un seguito.