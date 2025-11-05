Il Maestro, in anteprima gratis al cinema con Cinefilos.it, il 10, 11 e 12 novembre

Vuoi ricevere un invito gratuito per due persone valido per l’anteprima del film “IL MAESTRO”? Clicca sul link Ilmaestroanteprima.it e segui le istruzioni: seleziona il cinema e registrati inserendo nome, cognome e indirizzo mail valido, riceverai una mail di conferma invito, fino ad esaurimento posti disponibili.

Le anteprime si terranno nelle seguenti città:

UCI PALERMO Via Filippo Pecoraino, 90100, 90124 Palermo PA PALERMO mer 12 nov 20.30

Via Filippo Pecoraino, 90100, 90124 Palermo PA PALERMO mer UCI CINEMAS MARCIANISE S.S, 87, 81025 Marcianise CE MARCIANISE CE mer 12 nov 20.30

S.S, 87, 81025 Marcianise CE MARCIANISE CE mer MULTISALA OZ Via Sorbanella, 12, 25125 Brescia BS BRESCIA mer 12 nov 21.30

Via Sorbanella, 12, 25125 Brescia BS BRESCIA mer THE SPACE SALERNO Viale Antonio Bandiera, 84131 Salerno SA SALERNO lun 10 nov 20.30

Viale Antonio Bandiera, 84131 Salerno SA SALERNO lun THE SPACE VIMERCATE Via Torri Bianche, 16, 20871 Vimercate MI VIMERCATE MB lun 10 nov 20.30

Via Torri Bianche, 16, 20871 Vimercate MI VIMERCATE MB lun MULTICINEMA ARCA Via Federico Fellini, 2, 65010 Spoltore PE SPOLTORE (PE) lun 10 nov 20.45

Via Federico Fellini, 2, 65010 Spoltore PE SPOLTORE (PE) lun VICTORIA Via Sergio Ramelli, 101, 41100 Modena MODENA lun 10 nov 21.00

Via Sergio Ramelli, 101, 41100 Modena MODENA lun ANDROMEDA Via Bozzano, 1, 72100 Brindisi BR BRINDISI lun 10 nov 21.00

Via Bozzano, 1, 72100 Brindisi BR BRINDISI lun NOTORIOUS CINEMA Piazza Unione Sarda, Via Santa Gilla, 18, 09122 Cagliari CA CAGLIARI mar 11 nov 20.30

Piazza Unione Sarda, Via Santa Gilla, 18, 09122 Cagliari CA CAGLIARI mar NOTORIOUS CINEMA Via Lega Lombarda, 39, 24035 Curno BG CURNO BG mar 11 nov 20.30

Via Lega Lombarda, 39, 24035 Curno BG CURNO BG mar MULTIPLEX GIOMETTI Via Pietro Filonzi, 60121 Ancona AN ANCONA lun 10 nov 20.30

Via Pietro Filonzi, 60121 Ancona AN ANCONA lun MULTIPLEX OMNIA CENTER Via delle Pleiadi, 16, 59100 Prato PO PRATO lun 10 nov 20.30

Via delle Pleiadi, 16, 59100 Prato PO PRATO lun LE BEFANE Via Caduti di Nassiriya, 20, 47924 Rimini RN RIMINI lun 10 nov 20.30

Via Caduti di Nassiriya, 20, 47924 Rimini RN RIMINI lun CIRCUITO SIVORI Salita Santa Caterina, 54/Rosso, 16123 Genova GE GENOVA mar 11 nov 21.00

Salita Santa Caterina, 54/Rosso, 16123 Genova GE GENOVA mar CINEMA PORTO ASTRA Via Santa Maria Assunta, 20, 35125 Padova PD PADOVA mar 11 nov 20.30

Dopo L’Ultima notte di Amore, Pierfrancesco Favino torna nel nuovo film di Andrea Di Stefano. Insieme a lui nel cast Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Valentina Bellè.

Il trailer di Il Maestro

La trama di Il Maestro

Estate, fine anni Ottanta. Dopo anni di allenamenti duri e regole ferree, Felice, tredici anni e sulle spalle tutte le aspettative paterne, arriva finalmente ad affrontare i tornei nazionali di tennis. Per prepararlo al meglio, il padre lo affida al sedicente ex campione Raul Gatti, che vanta addirittura un ottavo di finale al Foro Italico. Di partita in partita, i due iniziano un viaggio lungo la costa italiana che, tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri, porterà Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere la possibilità di un nuovo inizio. Tra i due nasce un legame inatteso, profondo, irripetibile. Come certe estati, che arrivano una volta sola e non tornano più.

Il Maestro è prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Playtime. Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.