Jason Statham e Guy Ritchie annunciano ufficialmente la loro prossima collaborazione in un thriller d’azione!

I collaboratori di lunga data Jason Statham e Guy Ritchie continuano la loro partnership con un nuovo film. Il prossimo film poliziesco segnerà la loro sesta collaborazione cinematografica.

Secondo un’esclusiva pubblicata da Variety, i due lavoreranno ancora una volta insieme a un film intitolato Viva La Madness. Il progetto è un adattamento di un romanzo di J.J. Connolly. Sarà diretto da Ritchie e interpretato da Statham.

La trama del film è ancora sconosciuta, ma il romanzo da cui è tratto, omonimo, racconta la storia di un misterioso trafficante di droga di Londra che si fa chiamare X. Il libro, ricco di crimini, è stato pubblicato nel 2011 ed è il sequel del romanzo di Connolly Layer Cake, pubblicato nel 2000.

Un adattamento cinematografico del primo romanzo della serie è uscito nel 2004. Tuttavia, il prossimo Viva La Madness sarà presumibilmente distribuito come opera a sé stante, completamente slegata da Layer Cake o da qualsiasi altro scritto di Connolly. Il primo film è rimasto piuttosto fedele al materiale originale. Ruotava attorno a uno spacciatore di cocaina che aveva il compito di portare a termine un ultimo affare di droga e trovare la figlia di un gangster che era stata rapita prima di andare in pensione.

La produzione del progetto inizierà ufficialmente nel gennaio 2026. Al momento della pubblicazione di questo articolo, Statham è l’unico attore confermato nel cast del film. Ritchie è indicato come sceneggiatore e regista di Viva La Madness. I produttori del film sono Ritchie e Ivan Atkinson (Toff Guy Films), Statham (Punch Palace), Thomas Benski (Lumina Studios) e John Friedberg (Black Bear).

L’adattamento di Layer Cake, con Daniel Craig, è stato diretto da Matthew Vaughn. Quest’ultimo è stato anche uno dei produttori di Statham e Ritchie Lock, Stock and Two Smoking Barrels e Snatch. A quanto pare, il sequel del film era in lavorazione da oltre dieci anni. Secondo quanto riportato, i due registi discutono di Viva La Madness dal 2013.