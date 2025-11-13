Insidious 6 ottiene un importante aggiornamento sulla produzione a un anno dal rinvio della data di uscita

Insidious 6 riceve un importante aggiornamento dalla Blumhouse un anno dopo il rinvio della data di uscita del sequel dell’horror. Insidious 6 è stato confermato nel maggio 2024, dopo il grande successo al botteghino del quinto capitolo, Insidious: The Red Door. Le riprese sono iniziate nel settembre 2025 a Melbourne, in Australia, mentre il film sarà ambientato nel New England, negli Stati Uniti.

Ora, l’account ufficiale Insidious X ha confermato che le riprese di Insidious 6 sono terminate, confermando che il film uscirà comunque il 21 agosto 2026. Questo dopo che il film avrebbe dovuto uscire originariamente il 29 agosto 2025, prima di essere rimosso dai programmi di uscita di Sony e Blumhouse nel dicembre 2024. Di seguito la conferma:

That’s a wrap on the next chapter of INSIDIOUS. See you in August. pic.twitter.com/J0ZHUPHDRq — Insidious Movie (@InsidiousMovie) November 13, 2025

I dettagli della trama del nuovo film rimangono segreti, compreso se sarà il seguito della scena post-crediti di Insidious: The Red Door. Nella sequenza finale del film, la luce sopra la porta di The Further si è riaccesa, anche se Josh e Dalton l’avevano sigillata durante l’atto finale del film. Il significato di questo gesto deve ancora essere rivelato.

Tuttavia, il cast di Insidious 6 vedrà la presenza di un volto familiare, quello di Lin Shaye, che tornerà nei panni di Elise Rainier dai precedenti capitoli della serie. Altri membri del cast includono Brandon Perea, Amelia Eve, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell, Island Austin e Laura Gordon. I loro ruoli rimangono sconosciuti al momento della stesura di questo articolo, tranne quello di Perea che interpreterà il protagonista nel sequel.

Questo non è l’unico film in fase di sviluppo per il franchise. È in programma anche uno spin-off intitolato Thread: An Insidious Tale, scritto e diretto da Jeremy Slater. Anche Mandy Moore e Kumail Nanjiani reciteranno nel film. Tuttavia, con l’avvicinarsi della data di uscita di Insidious 6 e le riprese ormai completate, lo spin-off è ancora lontano.

Tuttavia, Insidious 6 sembra destinato a continuare la storia della serie, anche con un cast quasi completamente nuovo. Anche se al momento non è stato rivelato nulla, il ritorno di Elise significa che il Further sarà ancora una volta il pericolo principale. Tuttavia, non è ancora chiaro come tornerà, né se sarà collegato alla saga della famiglia Lambert.

Con le riprese completate, Insidious 6 entrerà in fase di post-produzione, in preparazione dell’uscita prevista per la prossima estate. Non è chiaro se il successo al botteghino di The Red Door, che ha incassato 189,1 milioni di dollari a fronte di un budget di 16 milioni, potrà essere ripetuto senza più di un volto familiare e ricorrente. Ma la longevità della serie potrebbe giocare a suo favore all’inizio di una nuova storia.