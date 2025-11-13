Cime tempestose: Jacob Elordi e Margot Robbie si fanno impazzire a vicenda nel trailer ufficiale

È stato pubblicato un nuovo trailer di Cime tempestose. L’attesissimo adattamento vede protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi ed è diretto da Emerald Fennell, regista di Promising Young Woman e Saltburn.

Tratto dal romanzo di Emily Brontë pubblicato nel 1847, il film racconta la storia d’amore tra Catherine (interpretata da Robbie) e Heathcliff (interpretato da Elordi) e il loro amore distruttivo e proibito nelle brughiere dello Yorkshire. È una tragica storia d’amore gotica con temi centrali quali la classe sociale, la passione, la vendetta e l’ossessione.

Il film di Fennell è l’undicesimo adattamento del romanzo, l’ultimo dei quali è stato pubblicato nel 2011 con Kaya Scodelario e James Howson. Anche la musica è stata ispirata dal romanzo della Brontë, tra cui il classico brano di Kate Bush intitolato “Wuthering Heights”.

La musicista Charli XCX sta componendo diverse canzoni per la colonna sonora di questo nuovo adattamento e ha recentemente pubblicato una canzone intitolata “House” in collaborazione con l’ex membro dei Velvet Underground John Cale.

Guarda il trailer qui sotto:

Elordi sta vivendo un momento di grande successo dopo che il suo ruolo di La Creatura nell’adattamento di Guillermo del Toro del romanzo di Mary Shelley Frankenstein è stato pubblicato su Netflix questo mese (novembre) con recensioni entusiastiche, con molti che hanno elogiato la commovente interpretazione di Elordi di un personaggio ampiamente frainteso. L’adattamento ha attualmente una valutazione di Rotten Tomatoes dell’86%.

L’attore è noto anche per i suoi ruoli in Euphoria, The Kissing Booth e Saltburn. L’attore apparirà in The Dog Stars al fianco di Margaret Qualley e Josh Brolin.

Robbie è nota per i suoi ruoli in Suicide Squad, Barbie e The Wolf of Wall Street. Si vocifera che l’attrice reciterà nel tentativo della Warner Bros. di rilanciare la serie d’azione Ocean’s, iniziata con Ocean’s Eleven nel 2001, al fianco di Bradley Cooper. La trama è ancora in gran parte segreta, ma le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno.

L’adattamento di Fennell di Wuthering Heights mantiene sicuramente la passione e l’ossessione, oltre ad aggiungere una sensualità completamente nuova al film, se il trailer è attendibile. In un momento straziante, il personaggio di Robbie, Catherine, chiede a quello di Elordi, Heathcliff: “Perché mi hai lasciata?”, al che lui risponde: “Perché hai tradito il tuo cuore?”. Questo, ovviamente, è dovuto al fidanzamento di Catherine con il ricco Edgar Linton (interpretato da Shazad Latif).

La regista ha spiegato all’inizio di quest’anno che il suo obiettivo nell’adattare il romanzo della Brontë era quello di riportare in vita l’esperienza primordiale e sessuale che aveva provato quando aveva letto per la prima volta Cime tempestose in gioventù.

Cime tempestose uscirà nelle sale il giorno di San Valentino (14 febbraio) 2026.