James Bond: Amazon MGM ottiene il controllo creativo del franchise di 007

Gli Amazon MGM Studios prenderanno il controllo creativo del franchise di James Bond. L’annuncio shock – che sicuramente scuoterà e, anzi, agiterà l’industria – è stato fatto nella giornata di oggi, insieme alla notizia che i produttori di lunga data e custodi di 007, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, faranno un passo indietro. Secondo i dettagli dell’accordo, Amazon MGM Studios, Wilson e Broccoli hanno formato una nuova joint venture per gestire i diritti di proprietà intellettuale di James Bond. Come riportato da Variety, le tre parti rimarranno comproprietarie dell’iconico franchise, ma Amazon MGM avrà il controllo creativo.

“Fin dalla sua introduzione nelle sale cinematografiche oltre 60 anni fa, James Bond è stato uno dei personaggi più iconici dell’intrattenimento cinematografico”, ha dichiarato Mike Hopkins, responsabile di Prime Video e Amazon MGM Studios. “Siamo grati ai compianti Albert R. Broccoli e Harry Saltzman per aver portato James Bond nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, e a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli per la loro inflessibile dedizione e per il loro ruolo nel continuare l’eredità del franchise che è caro a legioni di fan in tutto il mondo. Siamo onorati di continuare questa preziosa eredità e non vediamo l’ora di inaugurare la prossima fase del leggendario 007 per il pubblico di tutto il mondo”.

Wilson ha aggiunto: “Con una carriera da 007 lunga quasi 60 incredibili anni, mi ritiro dalla produzione dei film di James Bond per concentrarmi su progetti artistici e di beneficenza. Pertanto, Barbara e io siamo d’accordo che è giunto il momento che il nostro partner di fiducia, Amazon MGM Studios, guidi James Bond nel futuro”.

Broccoli invece ha commentato: “La mia vita è stata dedicata a mantenere e costruire sulla straordinaria eredità che è stata consegnata a Michael e a me da nostro padre, il produttore Cubby Broccoli. Ho avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con quattro degli attori di enorme talento che hanno interpretato 007 e con migliaia di meravigliosi artisti del settore. Con la conclusione di ‘No Time To Die’ e il ritiro di Michael dai film, sento che è arrivato il momento di concentrarmi sui miei altri progetti”.

Cosa accadrà ora al franchise di James Bond?

Nel 2022, Amazon ha acquistato la MGM per 8,5 miliardi di dollari, acquisendo un vasto catalogo con più di 4.000 film e 17.000 spettacoli televisivi, oltre ai diritti di distribuzione di tutti i film di James Bond. ‘No Time To Die‘ – il 25° film di James Bond e il quinto e ultimo di Daniel Craig nei panni di 007 – è uscito nel 2021 e ha guadagnato 775 milioni di dollari. Da allora, nonostante le infinite speculazioni della stampa, non sono stati fatti annunci sui tempi di produzione del prossimo film o sul sostituto di Craig. Ora che Amazon MGM Studios prende il controllo del franchise, è lecito aspettarsi che il riavvio della saga diventi sempre più concreto.