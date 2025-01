The Monkey: il trailer svela il nuovo adattamento di Stephen King dal regista di Longlegs

È stato presentato il secondo trailer di The Monkey. L’imminente commedia horror diretta da Osgood Perkins è basata su “The Monkey”, un racconto di Stephen King che ruota attorno a una scimmia giocattolo maledetta responsabile di una serie di terrificanti omicidi. Theo James di Divergent guida il cast di The Monkey, che comprende anche Tatiana Maslany di She-Hulk: Attorney at Law, Elijah Wood de Il Signore degli Anelli e Christian Convery di Sweet Tooth, l’ultimo dei quali interpreta le versioni più giovani dei fratelli gemelli di James, Hal e Bill.

Ora, Neon ha rilasciato il secondo trailer di The Monkey. Dopo la prima sanguinosa uccisione della scimmia, la narrazione spiega che Hal e Bill hanno scoperto il giocattolo demoniaco quando erano bambini e hanno fatto del loro meglio per distruggerlo, anche facendo cadere la scimmia in un pozzo profondo. Anni dopo, Bill chiama Hal e gli dice che la scimmia è tornata e che devono distruggerla. Il resto del trailer mostra le numerose vittime che cadono preda della scimmia. Guardate il trailer qui sotto:

Cosa significa per The Monkey

Il secondo trailer di The Monkey sottolinea che il film non si sottrarrà al gore e abbraccerà pienamente il terrore della storia di Stephen King. Il sangue che sgorga dagli occhi della madre di Hal e Bill (Maslany) ne è l’esempio più lampante, insieme ai numerosi personaggi che vengono ricoperti di sangue nel corso del trailer. La scimmia non è un killer sottile e uccide le sue vittime in modo particolarmente macabro ed eccessivo.

Il trailer ricorda anche che The Monkey è una commedia horror. Uno dei momenti più divertenti è quello del prete, che pronuncia un’imprecazione ed è altrimenti a corto di parole di fronte alla sua congregazione, visti gli orribili eventi che si sono verificati. C’è anche comicità in Hal che prende in giro il fratello dicendo che devono “sconfiggere” la scimmia e un senso generale di umorismo contorto per una scimmia giocattolo che è la causa di una carneficina così devastante.