Avengers: Doomsday, Charlie Cox risponde alle voci sulla presenza di Daredevil

Lo scorso dicembre, i proprietari della palestra DFRNT Health and Fitness dell’Australia occidentale hanno postato una foto della star di Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e hanno detto che l’attore “si sta allenando per il suo ruolo nel prossimo film degli Avengers”. Molti l’hanno interpretata come una conferma che l’Uomo senza paura apparirà in Avengers: Doomsday, anche se alcuni si sono chiesti se si trattasse di un errore (soprattutto con la seconda stagione di Daredevil: Rinascita che sta per iniziare le riprese). Gli scooper di internet non hanno tardato ad intervenire affermando che Cox ha un ruolo piccolo ma degno di nota come Daredevil nel film.

Tuttavia, l’attore ha ora messo le cose in chiaro in un’intervista a Entertainment Weekly. “Ero lì per Natale con la mia famiglia”, ha spiegato. “E l’ultimo giorno mi hanno chiesto se potevano fare una foto con me, cosa che abbiamo fatto. Ho detto loro: ‘Mi sto preparando a interpretare Daredevil’, perché è così! Mi sto preparando a interpretare Daredevil nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita”. “A volte le persone che non sono davvero nel mondo [dell’intrattenimento], non capiscono la terminologia o altro“, ha continuato Cox, “ma per qualche motivo hanno postato la foto e hanno scritto ’si sta preparando per il suo ruolo negli Avengers’, il che non è vero”.

Ricordando che il post “è andato subito virale”, l’attore dice di essersi sentito “malissimo”. E ha aggiunto: “Ho dovuto chiamare i miei capi e dire: ‘Non ho detto questo’, ovviamente. Perché avrei dovuto dirlo? Perché avrei dovuto inventare una cosa del genere? Ma non credo che se lo siano inventato. Credo che si siano solo confusi su cosa sia. Non lo so”. Per quanto riguarda il futuro di Matt Murdock nel MCU, Charlie Cox ha dichiarato: “Oltre alla seconda stagione di Daredevil, non sono a conoscenza di altri impegni”. È tuttavia lecito aspettarsi, data la popolarità di Daredevil, che il personaggio ricompaia in scena prima del previsto.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I dettagli sulla trama di Avengers: Doomsday non sono ancora stati resi noti, ma sappiamo che la Marvel aveva in mente una storia incentrata su Kang nel quinto film dei Vendicatori (precedentemente noto come Avengers: The Kang Dynasty), ma è stata costretta a tornare al tavolo da disegno quando l’attore Jonathan Majors è stato condannato per aggressione. Si è quindi deciso di puntare sul Dottor Destino, che sarà interpretato dall’attore di Tony Stark, Robert Downey Jr..

“Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con Markus e McFeely in tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme”, ha dichiarato l’anno scorso il co-regista Joe Russo, quando Stephen McFeely si è unito al team di sceneggiatori. “È un po’ come tornare in bicicletta. Abbiamo un processo davvero codificato attraverso il quale lavoriamo tutti insieme. È molto complicato mettere a punto una storia di questa portata”. “Questi saranno film molto, molto grandi, con molti personaggi e molte trame che si intrecciano”, ha aggiunto Joe Russo. “Siamo davvero soddisfatti di come stanno venendo fuori in questo momento”.