James Bond: Amazon vorrebbe Jacob Elordi per il ruolo

Amazon starebbe valutando Jacob Elordi come possibile candidato per il ruolo del prossimo James Bond, anche se al momento non è stata inviata alcun’offerta formale e la decisione finale sul casting non è ancora stata presa. Secondo fonti interne, Elordi dovrebbe infatti sottoporsi a un screen test nel corso del 2026, comprendente prove in abito elegante e sequenze d’azione.

Il regista Denis Villeneuve dovrebbe avere voce in capitolo nella scelta dell’attore, e finora non ci sarebbero indicazioni di un suo eventuale rifiuto rispetto alla candidatura di Elordi. La decisione definitiva sul nuovo 007 è però prevista per la metà del 2026, quando il regista si sarà liberato dagli impegni su Dune – Parte Tre. Amazon, al momento, non ha rilasciato commenti ufficiali sulla questione.

Jacob Elordi potrebbe essere il prossimo James Bond?

La scelta di Elordi appare in controtendenza rispetto a quanto riportato di recente da Deadline, secondo cui il prossimo James Bond dovrebbe essere un attore britannico ancora poco conosciuto. Elordi, 28 anni, è australiano e ha guadagnato visibilità internazionale grazie a serie e film come Euphoria, Priscilla, Saltburn e il prossimo Frankenstein.

Lo sviluppo del nuovo film di 007, il ventiseiesimo della saga, è affidato allo sceneggiatore Steven Knight, noto per progetti come Peaky Blinders e La promessa dell’assassino. Knight starebbe puntando a un approccio più fedele ai romanzi originali di Ian Fleming, includendo un possibile “origin Bond” con riferimento alla carriera nella Royal Navy, al reclutamento in MI6 e all’ottenimento dello status “00”. Il film potrebbe inoltre essere ambientato negli anni ’50 o ’60.

Il casting del nuovo Bond, ad ogni modo, non inizierà formalmente fino al completamento delle riprese di Dune – Parte Tre da parte di Villeneuve. La produzione di Bond 26 è poi attesa per il 2027, con una release prevista nel 2028, presumibilmente nel consueto periodo di novembre, tradizionalmente scelto per i debutti cinematografici della saga.