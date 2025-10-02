HomeSerie TvNews

Paramount+: annunci per Lioness 3 e il trailer ufficiale di Landman 2

Di Redazione

-

Operazione Speciale: Lioness
Lynsey Addario/Paramount+

Paramount+ ha svelato due importanti novità legate all’universo seriale firmato da Taylor Sheridan, autore candidato all’Oscar e ormai tra i nomi più influenti della televisione contemporanea. La piattaforma ha infatti confermato il ritorno di Lioness con una terza stagione e ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Landman, in arrivo in esclusiva streaming il prossimo 16 novembre 2025.

Lioness rinnovata per una terza stagione

Dopo il successo delle prime due stagioni, Lioness continuerà a raccontare le avventure del programma segreto della CIA. Creata da Taylor Sheridan e interpretata dalle vincitrici dell’Oscar® Zoe Saldaña e Nicole Kidman – entrambe anche produttrici esecutive – la serie ha saputo conquistare pubblico e critica grazie alla combinazione di tensione, azione e riflessione sui sacrifici personali richiesti dalla lotta al terrorismo.

La seconda stagione ha visto la partecipazione di un cast di alto profilo, tra cui Morgan Freeman, Michael Kelly e Laysla De Oliveira, ed è valsa a Nicole Kidman una candidatura ai Critics Choice Awards 2024 come Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica. La terza stagione promette di approfondire ulteriormente le dinamiche interne al team Lioness e il peso psicologico delle missioni sotto copertura.

Landman 2: trailer e data d’uscita

Insieme all’annuncio su Lioness, Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Landman, la serie ambientata nelle città in espansione del Texas occidentale. Co-creata da Sheridan e Christian Wallace, Landman racconta il lato oscuro del boom petrolifero, tra operai, miliardari improvvisati e giochi di potere che ridefiniscono equilibri economici e geopolitici.

Il nuovo capitolo vedrà nuovamente protagonista Billy Bob Thornton, affiancato da un cast di altissimo livello che comprende Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott e Ali Larter. La trama della seconda stagione promette tensione crescente, segreti pronti a emergere e un punto di rottura sempre più vicino per il personaggio di Tommy Norris (Thornton).

Prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, Landman tornerà il 16 novembre 2025, disponibile in esclusiva su Paramount+ a livello globale.

Con questi annunci, Paramount+ conferma ancora una volta il suo impegno a consolidare l’universo narrativo costruito da Taylor Sheridan, già responsabile di successi come Yellowstone e i suoi spin-off.

