James Gunn commenta la foto della reunion tra lui e Zack Snyder dopo le voci di collaborazione con il DCU

James Gunn rompe il silenzio sulla recente foto di gruppo che ha condiviso con Zack Snyder e sul fatto che stessero o meno prendendo in giro il regista del DCEU che entra a far parte del DC Universe. Con il franchise DCU ancora agli inizi, i fan cercano sempre attivamente di conoscere gli ultimi dettagli su ciò che sta accadendo con i vari progetti e su chi potrebbe essere coinvolto o meno. Dopo che Gunn e Snyder hanno condiviso una foto insieme, non ci è voluto molto perché molti ipotizzassero che quest’ultimo si stesse unendo ai DC Studios.

Tuttavia, in occasione di un recente evento stampa organizzato da DC Studios, a cui ha partecipato ScreenRant, Gunn ha finalmente parlato della foto con Snyder e della sua condivisione con il mondo. Si è scoperto che il loro piccolo incontro era solo una cosa tra amici, ma – secondo Gunn – sapevano esattamente cosa stavano facendo pubblicando una foto insieme per suscitare speculazioni, come ha detto il co-CEO di DC Studios:

Stavo solo parlando con Zack da amico, quindi stavamo solo passando il tempo e poi abbiamo pensato: “Facciamoci una foto insieme”. Sapevamo benissimo cosa stavamo facendo… Abbiamo pensato che fosse divertente. Lui ha pensato che fosse divertente, io ho pensato che fosse divertente. E questo è tutto.

Cosa significano i commenti di James Gunn sulla reunion di Zack Snyder

Non è una sorpresa che Gunn e Snyder abbiano deciso di divertirsi un po’ su Internet, visto che sono state condivise innumerevoli teorie su cosa possa essere successo durante il loro incontro. L’unico scenario che è sempre stato improbabile è stato il ritorno in qualche modo del Snyderverse, dato che ci sono ancora fan nel movimento che cercano di farlo accadere. Tuttavia, DC Studios sta concentrando la sua attenzione sulla creazione della timeline DCU come principale franchise di supereroi.

L’idea che Snyder realizzi un film sulla DCU è più fattibile, ma allo stesso tempo una foto dei due registi insieme è ben lontana dal confermare questo tipo di collaborazione. Detto questo, il fatto che i due registi della DC fossero consapevoli che i social media avrebbero reagito così fortemente dimostra che sono a conoscenza delle conversazioni online dei fan e del tipo di aspettative che esistono là fuori. È anche fondamentale ricordare che Snyder è già impegnato con altri progetti, incluso il suo lavoro per Netflix, il che significa che non sarebbe disponibile per nulla legato alla DC per un bel po’ di tempo.