DC Studios: il co-CEO risponde alle voci sull’uscita di Daniel Craig dal film del DCU

I co-amministratori delegati della DC Studios James Gunn e Peter Safran rompono finalmente il silenzio sul film Sgt. Rock e sull’eventuale ingresso di Daniel Craig nell’universo DC. Dall’anno scorso sembrava che Daniel Craig si stesse preparando a entrare a far parte della DCU, ma attraverso un film live-action Sgt. Rock, del regista Luca Guadagnino. Ma a partire da febbraio 2025, sono iniziate a circolare notizie secondo cui Craig aveva abbandonato Sgt. Rock, lasciando il film senza una star principale.

Tuttavia, è emerso che ci sono stati alcuni malintesi sul film Sgt. Rock, poiché la DC Studios ha tenuto un evento stampa la scorsa settimana in cui il film è stato uno degli argomenti discussi, alla presenza di ScreenRant. Dopo mesi di notizie online, i capi della DC Studios hanno confermato che Craig non è mai stato coinvolto in Sgt. Rock, poiché Gunn e Safran hanno rivelato il seguente retroscena sul progetto:

Peter Safran: Sì, Daniel Craig non ha mai fatto parte del progetto, Daniel e Luca hanno un rapporto molto stretto. Stavano promuovendo Queer insieme e lui ovviamente… ne hanno parlato, ma non ci siamo mai incontrati… Quindi non ha mai fatto parte del progetto, ma non commentiamo mai le voci sul casting, quindi abbiamo lasciato perdere.

James Gunn: Sì, voglio dire, è interessante vedere come queste cose accadano online perché certe cose sono considerate realtà e altre cose sono considerate realtà, ma non è mai stato come se Daniel Craig fosse il Sergente Rock.

Cosa significano i commenti di James Gunn e Peter Safran

Fin dal lancio della DC Studios, Gunn ha fatto un ottimo lavoro nel tenere aggiornati i fan su ciò che le voci online sono o non sono vere. Allo stesso tempo, è fondamentale ricordare che Gunn non può rispondere a ogni voce che circola, poiché il co-CEO della DC Studios ha responsabilità più grandi, e per varie ragioni è meglio non rispondere direttamente ad alcune voci. Dato che il film Sgt. Rock non ha ancora ricevuto il via libera, era probabilmente troppo presto per parlare del casting.

Mentre la star di Shameless e The Bear Jeremy Allen White è diventato rapidamente un candidato dopo l’uscita di Craig, dato che Gunn e Safran non hanno nemmeno affrontato la questione, non sarebbe scioccante se anche lui non fosse in lizza per il ruolo. Dato che al Sgt. Rock non è stata data una data di uscita, solo il tempo potrà dire se il film di Guadagnino vedrà mai la luce. Ma almeno con i commenti di Gunn e Safran, il mondo ha finalmente avuto un chiarimento sul fatto che Craig fosse o meno in trattative per unirsi al Sgt. Rock.