James Gunn condivide una foto con Zack Snyder, potrebbe esserci un suo ritorno alla DC?

Quando la Warner Bros. ha chiesto a Zack Snyder di rilasciare la Zack Snyder’s Justice League, è sembrato un miracolo. Per molto tempo, sembrava che la sua versione del film fosse destinata a rimanere per sempre inedita. Quando finalmente è arrivato su Max, il consenso generale è stato che era nettamente superiore alla versione cinematografica di Joss Whedon. Per alcuni non è stato sufficiente e c’è un numero considerevole di fan della DC che continua a battersi per #RestoreTheSnyderVerse. Le possibilità che i sequel di Snyder diventino realtà sembrano però ridotte a zero, da quando James Gunn è subentrato come nuovo co-CEO dei DC Studios.

Tuttavia, proprio Gunn ha recentemente condiviso sui social media una foto di un recente incontro con Snyder. Potrebbe trattarsi di un semplice incontro tra due colleghi o vecchi amici, ma molti si stanno già chiedendo se abbiano discusso di un possibile ritorno di Snyder alla DC. Anche qui, le probabilità sono incerte, considerando che Snyder ha affermato di volersi per il momento dedicare a progetti di diversa natura. Tuttavia, con il personaggio giusto e una supervisione sufficiente, Snyder potrebbe facilmente aggiungere un nuovo entusiasmante progetto alla line-up del DCU.

Al momento, dunque, questa foto è da prendere unicamente come un incontro tra amici, i quali potrebbero però facilmente aver parlato anche di lavoro e sa cosa nasce cosa… In ogni caso, sebbene ci saranno sempre fan che vorranno contrapporre il DCU al DCEU (o “SnyderVerse”), è chiaro che Gunn e Snyder non hanno rivalità di alcun tipo. “È sempre un piacere incontrare il mio amico Zack Snyder un regista esperto (e un narratore doppiamente esperto!). Qui di seguito, ecco la foto che riunisce i due:

James Gunn si è rivolto a Zack Snyder per Superman

Lo scorso dicembre il regista di Superman ha rivelato di essersi rivolto al regista di L’uomo d’acciaio e Batman v Superman per avere dei consigli molto specifici sul costume dell’eroe. “C’è stato un periodo in cui stavo sviluppando il costume di Superman, con David Corenswet e Juliana Makovsky, la nostra costumista, e stava venendo fuori, ma c’erano i bauli rossi, c’era tutto”, ha ricordato Gunn in un’intervista a Screen Brief. “E siamo andati avanti e indietro per molto tempo sui bauli rossi”.

“Ne ho parlato anche con Zack Snyder. Mi ha detto: ‘Ho provato un miliardo di versioni con i bauli e non ci sono mai riuscito’. E io ho detto: ‘Capisco che sia così’”, ha proseguito il regista. “Non sapevo dei bauli. Volevo usare i bauli, ma non ci riuscivo, continuavo a toglierli. Poi sono arrivato, era molto colorato, i bauli erano indossati e mi sono detto: ‘Dio, non lo so’. È così colorato. David, come ti senti?”. E lui: “Mi piace”. E io: “Davvero, è così colorato””.

E David ha detto: “Sono un alieno dello spazio che può volare e sollevare edifici, e sparo raggi laser dagli occhi che possono dissolvere le cose. Voglio che i bambini non abbiano paura di me. Quindi, cosa indosserò? E credo che questo sia stato il punto di partenza del costume. E ho visto il personaggio in un modo nuovo”, ha ammesso Gunn.