James Gunn condivide un nuovo sguardo a Rick Flag Sr. di Frank Grillo

In occasione del 60° compleanno di Frank Grillo, il co-CEO di DC Studios, James Gunn, ha condiviso una nuova foto del dietro le quinte di Rick Flag Sr. Non sappiamo se sia stata scattata sul set della seconda stagione di Superman o di Peacemaker, soprattutto perché Gunn era dietro la macchina da presa in entrambe. In ogni caso, questo sembra essere un anno importante per un personaggio che abbiamo incontrato per la prima volta nella serie animata Creature Commandos.

In Superman vedremo il personaggio rivelare che ora è al comando in A.R.G.U.S. (probabilmente a causa dell’ultimo errore di Amanda Waller), il che gli darà accesso a informazioni su chi ha realmente ucciso suo figlio: Christopher Smith. Il loro scontro promette di essere… violento.

Durante una recente intervista con Screen Rant, a Grillo è stato chiesto quanto del suo ruolo nel DCU sia stato pianificato da Gunn. “Tutto! Ecco perché James Gunn è l’uomo perfetto per questo ruolo”, ha spiegato. “Quando mi ha chiesto di interpretare il ruolo in Creature Commandos, mi ha inviato tutte le sceneggiature e non è stata cambiata una parola.”

“E poi, quando mi ha chiesto di interpretare Peacemaker, mi ha inviato tutte le sceneggiature e non è stata cambiata una parola. Il mio ruolo in Superman ha molto a che fare con Peacemaker, quindi è un tessuto connettivo”, ha scherzato Grillo. “E, naturalmente, non è cambiata una parola. Ma poiché [l’arco narrativo] è in continua evoluzione, è necessario essere coinvolti in modo molto più approfondito nel modo in cui i personaggi cambiano. Gunn è tutto incentrato sulla sceneggiatura: sceneggiatura, sceneggiatura, sceneggiatura.”

L’attore ha anche spiegato quanto la sua esperienza nel DCU sia diversa dal suo ruolo nel MCU nei panni del cattivo del franchise di Captain America, Crossbones.

“Mentre la Marvel inizia un film, una parte. E ha una sceneggiatura, ma non è una vera e propria sceneggiatura. Inizi, e poi a metà, dici ‘Oh oh…’. Personalmente preferisco che le sceneggiature siano [approfondite]”, ha detto Grillo, “il modo in cui James Gunn gestisce la DC è l’antitesi di come Kevin Feige ha gestito la Marvel, e – per me – è più appropriato”.

Date un’occhiata a questo nuovo sguardo al Rick Flag Sr., personaggio live-action della DCU, nei post social qui sotto.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).