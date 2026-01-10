Wolverine: 8 storie che i Marvel Studios potrebbero raccontare al cinema, dopo Secret Wars

Con Hugh Jackman che, secondo le aspettative, dovrebbe continuare a interpretare Wolverine nel MCU anche dopo Avengers: Secret Wars, vale la pena soffermarsi sulle storie che potrebbero essere raccontate con protagonista il mutante dagli artigli.
Marvel Studios ha intenzione di rilanciare gli X-Men dopo Avengers: Secret Wars, ma continuano a circolare voci secondo cui Hugh Jackman resterà comunque il Wolverine del Marvel Cinematic Universe, un personaggio che interpreta per la prima volta nel lontano 2000.
Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma la scelta avrebbe perfettamente senso. Deadpool & Wolverine ha dimostrato chiaramente che Jackman è un richiamo per il pubblico ben più forte di qualunque altro attore potrebbe raccoglierne l’eredità. La sua popolarità è destinata a crescere ulteriormente dopo Avengers: Doomsday, e sembra evidente che né Kevin Feige né la maggior parte dei fan siano pronti a dirgli addio.
Indipendentemente da ciò che riserverà il futuro, abbiamo raccolto alcune storie dei fumetti che ci piacerebbe vedere adattate o utilizzate come principale fonte di ispirazione per Wolverine — e, più nello specifico, per la versione di Jackman — in vista di quella che viene già definita la “Mutant Saga”.
Le possibilità per Wolverine nel MCU sono molte e affascinanti. Di seguito, alcune possibilità.
Enemy Of The State
Dopo essere stato sottoposto al lavaggio del cervello da parte dell’HYDRA, Logan viene inviato in una serie di missioni che lo vedono dare la caccia ad altri supereroi e, tragicamente, arrivare persino a uccidere un compagno degli X-Men, Northstar. Quando riesce finalmente a riprendere il controllo di sé, Wolverine si lancia in una feroce vendetta: usa un Sentinel per sterminare un gruppo di ninja e affronta l’apparente invincibile Gorgon in uno scontro epico e sanguinoso.
Deadpool & Wolverine ha riacceso l’interesse per Logan, ma resta comunque un personaggio che il pubblico ha visto moltissimo al cinema. Proprio per questo, scatenarlo nel MCU e farlo incrociare con figure come Captain America o i Fantastici Quattro renderebbe il suo ritorno un evento imperdibile, offrendo a Jackman materiale ben più sostanzioso rispetto alle brevi interazioni di squadra previste nei prossimi film degli Avengers.
Mister X
Mister X è un ricco uomo d’affari con una vera e propria dipendenza dall’omicidio, che si incide una cicatrice sul corpo per ogni vita che prende. Da questo punto di vista, ricorda non poco Victor Zsasz, storico villain di Batman.
Wolverine entra in contatto con lui durante un torneo clandestino di combattimento a Madripoor, al quale Logan è costretto a partecipare. Mister X scopre presto di essere anch’egli un mutante, dotato dell’abilità di prevedere psichicamente la prossima mossa dei suoi avversari. Dopo essere inizialmente messo alle corde, Wolverine esplode in una furia berserker per fermarlo una volta per tutte.
L’ambientazione di Madripoor e il torneo — con ogni probabilità ricchi di volti noti — rappresenterebbero uno sfondo ideale per un progetto del genere, soprattutto dopo la fugace introduzione dell’isola in The Falcon and The Winter Soldier. Potrebbe essere questo il punto di ripartenza della storia di Wolverine nel MCU.
Savage Wolverine
Savage Wolverine, scritto e disegnato da Frank Cho, vede Logan bloccato nella Terra Selvaggia, una location iconica Marvel che il MCU non ha ancora esplorato. Qui combatte dinosauri e creature mutate, trovando un’alleata improbabile in Shanna the She-Devil.
La particolarità della storia sta nel fatto che, anziché sviluppare una classica relazione romantica, Wolverine e Shanna finiscono per sopportarsi a malapena, dando vita a una dinamica divertente e originale, perfetta per il grande schermo. Si tratta di un racconto avventuroso e pulp, con una rilettura interessante del personaggio, che offrirebbe a Marvel Studios un’ottima base di partenza.
La Terra Selvaggia permetterebbe inoltre di mostrare Wolverine all’opera contro nemici mostruosi, mettendo in risalto tutta la sua potenza quando gli artigli entrano in gioco. Una storia adattabile a diverse epoche e un modo ideale per introdurre finalmente questo luogo nel MCU. E sì, dovrebbe essere vietato ai minori.
Get Mystique
Mystica è stata una presenza centrale praticamente in tutti i film sugli X-Men prodotti da Fox, e molti fan ne hanno ormai avuto abbastanza. Ciò non toglie che il MCU abbia ancora margine per reinventare il personaggio.
Perché allora non darle un ruolo di supporto in un futuro progetto dedicato a Wolverine? In Get Mystique, Logan dà la caccia alla mutaforma dalla pelle blu dopo che questa ha tradito gli X-Men. La storia alterna il presente, fatto di continui giochi di astuzia tra i due, a flashback ambientati negli anni Venti.
In quel periodo, Wolverine e Mystica si lanciano in una serie di rapine in stile Bonnie e Clyde nel Kansas. Sarebbe un modo sorprendentemente efficace e divertente per esplorare il passato di entrambi i personaggi in un’epoca mai davvero approfondita dal MCU.
Wolverine & Kitty Pryde
In passato, alla Fox si era parlato di uno spin-off dedicato a Kitty Pryde, poi abbandonato dopo la fusione con Disney. Un film che affianchi Shadowcat a Wolverine, nel ruolo di mentore e figura paterna, offrirebbe a Marvel Studios l’occasione perfetta per valorizzare uno dei personaggi femminili più forti dei fumetti.
Quando Kitty segue il padre a Tokyo, convinta che sia vittima delle pressioni della Yakuza, Wolverine parte alla sua ricerca. Scopre però che la ragazza è stata manipolata mentalmente da Ogun, uno dei samurai che in passato aveva addestrato lui stesso. Approfondire il rapporto tra Logan e Kitty darebbe vita a un film di Wolverine fresco e diverso dal solito.
Kitty, oggi nota soprattutto come Kate, è uno dei personaggi più amati degli X-Men, e tutto lascia pensare che abbia un futuro brillante nel MCU. Senza dimenticare che l’esistenza di Ogun è già stata accennata proprio in The Falcon and The Winter Soldier.
Nitro
Nei fumetti, gli X-Men decisero di restare fuori dalla guerra civile tra superumani, ma Wolverine non poté ignorare la tragedia di Stamford, nel Connecticut, dove l’esplosione causata da Nitro uccise sessanta bambini in una scuola elementare e circa seicento persone nel quartiere circostante. Logan si mise quindi sulle tracce del responsabile.
Nel MCU abbiamo già avuto Civil War, ma Nitro potrebbe essere reimmaginato come un mutante responsabile di una catastrofe simile, magari ai danni di un giovane gruppo di eroi mutanti. Wolverine dà il meglio di sé quando dà la caccia a un nemico, e questa storia offre enormi potenzialità.
È un racconto che si adatterebbe perfettamente al Wolverine di Jackman, permettendo anche di esplorare temi legati alla sua immortalità che James Mangold non aveva spazio per approfondire in Logan del 2017.
Wolverine And The X-Men
I film sugli X-Men prodotti da 20th Century Fox hanno raramente osato davvero, tanto che Magneto finiva per essere il villain in ogni capitolo. Nel MCU ci si augura un approccio più audace, che potrebbe includere un temporaneo addio a Professor X.
X-Men ’97 ha dimostrato quanto possa funzionare vedere personaggi come Ciclope o Magneto alla guida della squadra. Ma perché non Wolverine? Se alla fine fosse l’unico mutante proveniente dal Multiverso rimasto sulla nuova Sacra Linea Temporale — o semplicemente il più anziano del gruppo — potrebbe assumere il ruolo di leader o, ancora meglio, di preside.
Nei fumetti di Wolverine and the X-Men, Logan prende il posto di Professor X dopo la divisione della squadra. È un ruolo che lo mette alla prova e che offrirebbe a Jackman una dinamica completamente nuova da esplorare dopo tanti anni nei panni del personaggio.
All-New, All-Different Wolverine
Dopo la morte di Logan, è X-23 a raccoglierne l’eredità come All-New Wolverine. Seguire il percorso di Laura, clone di Wolverine, mentre si adatta a quel ruolo è stato uno degli aspetti più interessanti dei fumetti, che nel 2015 hanno introdotto anche altre “sorelle” clonate.
Una di loro, Gabby, diventa persino la spalla di Laura, e questo è un elemento che meriterebbe di essere esplorato al cinema. Dafne Keen dovrebbe ovviamente tornare nel ruolo, con il Wolverine di Jackman come mentore.
Questo permetterebbe all’attore di passare gradualmente a una posizione più defilata, introducendo al tempo stesso una Wolverine giovane e completamente diversa da quelle viste finora sullo schermo. Un personaggio in cui il pubblico sarebbe già emotivamente coinvolto, visto che la sua storia è iniziata nel lontano Logan del 2017.