Wolverine: 8 storie che i Marvel Studios potrebbero raccontare al cinema, dopo Secret Wars

Get Mystique

Mystica è stata una presenza centrale praticamente in tutti i film sugli X-Men prodotti da Fox, e molti fan ne hanno ormai avuto abbastanza. Ciò non toglie che il MCU abbia ancora margine per reinventare il personaggio.

Perché allora non darle un ruolo di supporto in un futuro progetto dedicato a Wolverine? In Get Mystique, Logan dà la caccia alla mutaforma dalla pelle blu dopo che questa ha tradito gli X-Men. La storia alterna il presente, fatto di continui giochi di astuzia tra i due, a flashback ambientati negli anni Venti.

In quel periodo, Wolverine e Mystica si lanciano in una serie di rapine in stile Bonnie e Clyde nel Kansas. Sarebbe un modo sorprendentemente efficace e divertente per esplorare il passato di entrambi i personaggi in un’epoca mai davvero approfondita dal MCU.