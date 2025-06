Scarlett Johansson risponde diretta alla domanda se apparirà in Avengers: Doomsday: “Non hai visto Endgame, per l’amor del cielo?”

Mentre il cast di Avengers: Doomsday sarà molto ampio, una star del Marvel Cinematic Universe è categorica nell’affermare che non farà parte del cast. La protagonista della serie Scarlett Johansson ha sempre sostenuto che la morte del suo personaggio in Avengers: Endgame è definitiva e che il suo film da solista, Black Widow, rimarrà il suo canto del cigno. Nonostante ciò, il pubblico ipotizza che potrebbe comunque apparire, soprattutto perché Robert Downey Jr. tornerà nell’MCU nonostante la morte del suo personaggio originale.

Uno di questi ipotizzatori è il Black Widowco-protagonista di Johansson, David Harbour. I due hanno recentemente rilasciato un’intervista insieme per Interview Magazine in cui lui l’ha indicata come possibile aggiunta segreta ad Avengers: Endgame. Ha dichiarato:

“Oh, dai, Scarlett. Sappiamo tutti che sei il personaggio segreto. Sappiamo tutti che Black Widow torna dalla morte.“ Da parte sua, la Johansson ha negato qualsiasi coinvolgimento nel film. Piuttosto, ha ricordato a Harbour la posta in gioco in Avengers: Endgame: ”Se torno dalla morte, metà della popolazione mondiale muore. Non hai visto Endgame, per l’amor di Dio?“

Cosa significano i commenti di Scarlett Johansson sul ritorno di Black Widow nell’MCU

In precedenza, la Johansson aveva escluso un ritorno nell’MCU per un motivo simile: ritiene che la storia di Natasha sia stata raccontata. Il personaggio ha avuto solo un film da solista, ma la sua storia è stata raccontata in tutti e quattro i film degli Avengers, così come in altri film dell’MCU, come Iron Man e Captain America: The Winter Soldier. Ha spiegato che “sarebbe molto difficile per [lei] capire in che modo [il ritorno] avrebbe senso per [lei] e per il personaggio”. L’attrice ha continuato:

Mi mancano i miei amici e mi piacerebbe davvero stare con loro per sempre, ma ciò che funziona del personaggio è che la sua storia è completa. Non voglio rovinare tutto. Anche per i fan è importante.

Tuttavia, Johansson è stata chiara su un ruolo in cui tornerebbe nell’MCU: la regia. Dopo aver appena diretto il suo primo film, la star poliedrica sarebbe interessata a farlo per il franchise perché i film Marvel, specialmente quelli con elementi più umani, “sono i grandi film che [lei ama].”

Al momento non ci sono film in programma per l’MCU senza un regista, quindi non è chiaro quale progetto potrebbe dirigere. Tuttavia, dopo il successo di Thunderbolts*, potrebbe essere interessante vedere l’interpretazione della Johansson in un film sulla sorella di Natasha Black Widow, Yelena Belova. La performance di Florence Pugh è stata uno dei momenti salienti di Thunderbolts*, e senza dubbio il pubblico vorrebbe vedere di più della sua storia.