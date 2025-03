Ballerina: Ana De Armas si scontra con Keanu Reeves nel nuovo trailer

Lionsgate ha rilasciato un nuovo trailer di Ballerina, il film spinoff della saga di John Wick con Ana de Armas nei panni di un’assassina addestrata a caccia di vendetta. L’azione – e ce n’è molta – si svolge durante gli eventi di John Wick 3 – Parabellum e segue Eve Macarro (de Armas), che sta iniziando il suo addestramento nelle tradizioni assassine dei Ruska Roma. Un precedente trailer, risalente al mese di settembre, aveva delineato la posta in gioco e la possibilità che Eve si imbattesse nel John Wick di Keanu Reeves.

Questo trailer, finalmente, lo rivela: i due si affronteranno in quella che sarà sicuramente un’epica resa dei conti wickeiana. “Ti ha mandato qui per uccidermi?”, Eve chiede a Wick quando emerge dall’oscurità in una notte di neve. “Oppure puoi andartene”, risponde Wick. “Non me ne vado”, dice lei. “A te la scelta“, conclude Wick. Con queste premesse, non resta che attendere l’uscita del film in sala.

Poiché il film si svolge prima degli eventi di John Wick 4, non è chiaro se si potrà avere un accenno a ciò che potenzialmente accadrà nel tanto vociferato John Wick 5, ma ci si può quantomeno aspettare un piccolo accenno a dove potrebbe andare il franchise in futuro. Ad ogni modo, l’appuntamento in sala è per il 6 giugno 2025.

Il cast di Ballerina

Oltre ad Ana de Armas (Knives Out; No Time to Die) nel ruolo principale e a Keanu Reeves (Matrix; John Wick) che riprende il suo ruolo iconico, il cast di supporto del film è composto da Anjelica Huston (La famiglia Addams; L’onore dei Prizzi), Gabriel Byrne (I soliti sospetti; Miller’s Crossing), il compianto Lance Reddick (John Wick; The Wire), Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace; The Affair), Norman Reedus (The Walking Dead; Boondock Saints) e Ian McShane (Deadwood; John Wick).

Len Wiseman ha diretto lo spinoff, mentre Shay Hatten (John Wick 3 – Parabellum; Army of the Dead) ha scritto la sceneggiatura. Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski sono i produttori.

