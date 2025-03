Jonathan Majors tornerebbe a interpretare Kang nel MCU: “Disney, Marvel Studios, li amo”

Sembra proprio che Jonathan Majors non nutra risentimento nei confronti dei Marvel Studios. L’attore si è infatti detto pronto a tornare nel Marvel Cinematic Universe dopo aver interpretato Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. L’attore sta attualmente promuovendo il suo ultimo film, Magazine Dreams, e ha dichiarato che se la Marvel lo chiamasse per riprendere il suo ruolo nel MCU, accetterebbe.

“Sì, certo che dico di sì. Disney, Marvel Studios, li adoro”, ha dichiarato Majors a USA Today. “Tom Hiddleston, ho amato lavorare con lui. Mi è piaciuto lavorare con Paul Rudd. Mi è piaciuto lavorare con Gugu Mbatha-Raw. Amo così tanto quell’industria, e ora sono nel posto in cui posso sentire l’amore da parte loro ed esprimere effettivamente il mio amore per loro”. Majors, come noto, è stato abbandonato dalla Marvel dopo essere stato condannato per due reati di aggressione e molestie.

L’attore è poi stato condannato alla libertà vigilata. Secondo quanto riferito, avrebbe dovuto riprendere il suo ruolo in Avengers: The Kang Dynasty. Tuttavia, in seguito alle accuse e alla successiva condanna, la Marvel ha preso le distanze dal personaggio, reintitolando il film sui Vendicatori in Avengers: Doomsday e concentrandosi così sul Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr.. In un’intervista separata con Entertainment Weekly, a Majors è stato quindi chiesto di nuovo se tornerà alla Marvel e se in futuro riprenderebbe il suo ruolo di Damian “Diamond Dame” Anderson di Creed III.

“Sì, sì, a entrambi”, ha risposto Jonathan Majors. “La versione di me che tornerebbe in quei posti, però, sarebbe diversa. Non credo che tra ‘azione’ e ‘stop’ succederebbe qualcosa di diverso. È per questo che ho ottenuto il lavoro. Ma ci sarebbe qualcosa di diverso se dovessi tornare, e mi piacerebbe. Ma come ho detto, non è sotto il mio controllo”. Sembra tuttavia piuttosto improbabile che i Marvel Studios richiamino Major per il ruolo di Kang, considerando che stanno totalmente voltando pagina, ma anche l’attore sembra avere altri progetti per il futuro.

