Jason Momoa ha ricevuto la sceneggiatura di Supergirl: “Solo per gli occhi di LOBO”

Jason Momoa ha condiviso un breve video su Instagram in cui mostra di aver ricevuto la sceneggiatura di Supergirl: Woman of Tomorrow. Sulla sceneggiatura si legge bene la scritta: Solo per gli occhi di Lobo.

Alla fine del 2024 abbiamo avuto la conferma che Momoa avrebbe interpretato il personaggio della DC Comics nel prossimo film sulla cugina di Superman la quale esordirà proprio nel film diretto da James Gunn e avrà il volto di Milly Alcock.

Supergirl: Woman of Tomorrow è attualmente previsto come secondo titolo DCU dei DC Studios e sarà diretto dal regista di Crudelia Craig Gillespie. Ana Nogueira (The Vampire Diaries) ha scritto la sceneggiatura dopo essere stata inizialmente ingaggiata per scrivere il film di Supergirl con Sasha Calle.

Nel film dei DC Studios, Supergirl viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova in una ricerca omicida di vendetta. Supergirl: Woman of Tomorrow arriverà nelle sale il 26 giugno 2026.