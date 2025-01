Golden Globes 2025: tutti i vincitori. E’ la notte di Emilia Perez

Ecco tutti i vincitori dei Golden Globes 2025, i premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, l’organizzazione formata da giornalisti professionisti che rappresentano l’industria del cinema statunitense in una varietà di media, (giornali e riviste) al di fuori degli Stati Uniti d’America. Attualmente, i 90 membri della HFPA lavorano in almeno 55 paesi, ed hanno un bacino di lettori di oltre 250 milioni di persone.

E’ stata un’edizione di prime volte e di conferme per la HFPA. Demi Moore, Zoe Saldana e Sebastian Stan hanno vinto per la prima volta una statuetta, mentre Colin Farrell e Ali Wong hanno portato a casa di nuovo un riconoscimento dalla stampa estera. I premi della serata sono stati generalmente ben distribuiti con pochi film che hanno portato a casa più di un premio, e tra questi l’imbattibile Emilia Perez, che ha vinto nella categoria Miglior film in Lingua non Inglese, in cui gareggiava l’Italia con Vermiglio, e in quella per il miglior film comedy o musical.

Anche The Brutalist di Brady Corbet ha portato a casa diversi riconoscimenti, tra cui miglior regia, migliore attore a Adrien Brody e miglior film drama. Per quanto riguarda invece le serie, Shogun, Hacks e Baby Reindeer sono stati i più premiati.

Ecco tutti i vincitori ai Golden Globes 2025