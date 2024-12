James Gunn accoglie ufficialmente Jason Momoa nel DCU come LOBO

Oggi è stato finalmente confermato uno dei segreti di casting peggio custoditi di Hollywood: Jason Momoa vestirà i panni di Lobo nel DCU dopo aver interpretato Aquaman nell’ormai defunto “DCEU” della Warner Bros.

L’attore di Game of Thrones ha fatto un accenno all’annuncio sui social media, subito seguito dalla conferma della notizia da parte dei media. Come previsto, Momoa debutterà come protagonista in Supergirl: Woman of Tomorrow.

Anche in questo caso, la notizia probabilmente non sarà una grande sorpresa, dal momento che Momoa ha espresso il suo desiderio di interpretare il personaggio in diverse occasioni, e diversi scoop affidabili (o almeno semi-affidabili) hanno affermato che era entrato in trattative per il ruolo.

Nel caso ci fossero dubbi, il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha dato il benvenuto a Momoa nel DCU con un nuovo artwork di Lobo.

Anche se molti fan sembrano essere d’accordo sul fatto che si tratta di un casting azzeccato, la notizia è stata accolta con una reazione contrastante, dato che Momoa ha interpretato solo di recente un personaggio DC Comics completamente diverso. Il DCU è tecnicamente un reboot, ma alcuni personaggi dell’era precedente – tra cui il Peacemaker di John Cena e alcuni attori secondari – torneranno.

Cosa sappiamo su Supergirl: Woman of Tomorrow

Supergirl: Woman of Tomorrow sarà girato all’inizio del prossimo anno e vedrà nel cast anche Milly Alcock (House of the Dragon) nel ruolo della Ragazza d’Acciaio, Eve Ridley di 3 Body Problem nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del cattivo Krem of the Yellow Hills. Anche Krypto il supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Anche Krypto il supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia.

La Warner Bros. ha recentemente annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo il 26 giugno 2026. La regia è affidata a Craig Gillespie.

Si dice che questa versione di Kara Zor-El sia “meno seria e più spigolosa dell’iconica supereroina”, in quanto Gunn vuole allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla lunga serie della CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Gunn ha recentemente rivelato che aveva già in mente la Alcock per interpretare Supergirl dopo aver visto la sua interpretazione nella serie prequel di Game of Thrones della HBO. “Milly è stata la PRIMA persona che ho proposto a Peter per questo ruolo, ben più di un anno fa, quando avevo letto solo i fumetti”, ha scritto il regista su Threads. “Stavo guardando House of The Dragon e ho pensato che potesse avere il taglio, la grazia e l’autenticità di cui avevamo bisogno”.

Secondo una breve sinossi, la storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova in una ricerca omicida di vendetta”.

Gunn e Peter Safran hanno annunciato il reboot di Supergirl durante la giornata stampa dello studio nel gennaio dello scorso anno, quando è stato rivelato lo slate del DCU “Gods and Monsters”.

Il progetto sarà basato almeno in parte sull’omonima serie di fumetti di King del 2022. All’epoca Gunn aveva dichiarato: “Nella nostra serie vediamo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un neonato, e Supergirl, che è stata cresciuta su una roccia, una scheggia di Krypton, e ha visto tutti quelli che la circondavano morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, per poi arrivare sulla Terra quando era una ragazzina. È molto più dura, non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere”.