Jason Momoa ha quasi spoilerato l’aspetto del suo Lobo del DCU

James Gunn ha condiviso la sua reazione al fatto che la star dell’Universo DC Jason Momoa abbia quasi fatto trapelare il primo look di Lobo da Supergirl: Woman of Tomorrow. In quel film, Milly Alcock porterà in vita Kara Zor-El, ma il film porterà sul grande schermo anche un altro personaggio molto amato, ovvero Lobo, interpretato a punto Momoa. Una delle cose che molti aspettano di vedere da questo film non è dunque solo il costume ufficiale della Ragazza d’Acciaio, ma anche l’aspetto di Momoa nei panni di questo personaggio.

Nel fine settimana è stata rilasciata una nuova intervista a Momoa, in cui gli è stato chiesto di parlare di Lobo in Supergirl: Woman of Tomorrow, descrivendo al contempo l’aspetto del suo trucco e del suo costume nel film. Mentre ad un certo punto Momoa stava per mostrare il look all’intervistatore con una foto sul suo cellulare, il suo agente lo ha pregato di non farlo, il che ha portato Gunn a condividere la seguente reazione su Threads: “Voglio solo ringraziare profondamente l’addetto stampa di Jason”. L’agente ha poi rassicurato le persone coinvolte che “varrà la pena aspettare”.

Questa sarà la prima volta di Lobo in un film DC live-action, anche se il personaggio era già apparso nella breve serie televisiva Krypton, dove era interpretato da Emmett J. Scanlan. Per quanto sia comprensibile che i fan vogliano vedere il Lobo di Momoa, è fondamentale ricordare che il film deve ancora essere completato, e questo potrebbe essere il motivo per cui non si vuole rivelare alcuna immagine prima del debutto di un vero e proprio look ufficiale. È indubbio che sia in atto un piano per rivelare in modo ufficiale elementi come l’abito di Supergirl della Alcock e il design di Lobo di Momoa, e che qualsiasi rivelazione anticipata possa sabotare questo piano.

Il fatto che si senta anche l’addetto stampa di Momoa dire “Varrà la pena aspettare”, sottolinea che anche se i fan dovranno avere pazienza, il risultato finale sarà gratificante per i fan del personaggio. Nel corso di un recente evento stampa dedicato al DCU, Gunn ha anche lasciato intendere che la rivelazione del Lobo di Momoa non avverrà prima di un po’ di tempo, dato che le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow sono ancora in corso. Una volta che saranno effettivamente completi i lavori sul set, i DC Studios potrebbero rivelare immagini ufficiali dei personaggi di Alcock e Momoa, separatamente o singolarmente.