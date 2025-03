The Batman: il sequel è ufficialmente classificato come “senza titolo” sul sito della WB

Alla fine dell’anno scorso, abbiamo ricevuto la deludente notizia che il sequel di The Batman di Matt Reeves era stato ritardato e non sarebbe arrivato nelle sale prima del 1° ottobre 2027. Un report commerciale aveva anche notato che non è più previsto che il film si intitoli “The Batman – Part II”, il che ora sembra essere stato confermato.

Sul sito web ufficiale della Warner Bros. Spagna, il sequel è in elenco come “Film di Batman senza titolo” ed è anche classificato come Azione/Avventura/Fantascienza/Fantasy.

Questo potrebbe non significare molto, ma poiché il primo film era elencato come Azione/Avventura, alcuni fan hanno preso questi generi aggiuntivi come conferma che Reeves sta pianificando di introdurre più elementi fantastici nel suo relativamente concreto “BatVerse”.

Ciò si allineerebbe con le voci precedenti secondo cui Clayface avrebbe dovuto essere originariamente il cattivo, e l’ambientazione invernale del film ha portato a speculazioni sul fatto che Mr. Freeze potrebbe fungere da antagonista principale.

Il co-direttore dei DC Studios James Gunn ha affermato che il ritardo di quasi un anno era semplicemente dovuto al fatto che la sceneggiatura non era stata completata, ma sembra che il regista abbia ora, come minimo, svelato la storia generale.

In una recente intervista, la star Robert Pattinson ha rivelato di sapere di cosa parlerà il sequel di The Batman, mentre affrontava anche la notizia che il film è stato posticipato al 2027. “Matt è uno scneggiatore molto attento [ride]… ma finalmente ora so di cosa si tratta. È molto bello e sono molto emozionato”.

Molti fan e addetti ai lavori del settore rimangono convinti che Pattinson alla fine rimarrà come Cavaliere Oscuro della DCU per il film pianificato The Brave and the Bold. Inserire il Batverse nel DCU potrebbe avere più senso, se non altro per evitare di avere due franchise di Batman separati e paralleli.

Gunn e Peter Safran hanno smentito le voci su Pattinson durante il recente aggiornamento della lista DCU, anche se potrebbe essere significativo che il regista di Superman non abbia dichiarato apertamente che l’attore non avrebbe interpretato Batman in The Brave and The Bold, semplicemente notando che era “molto improbabile”.

Ricordiamo che The Batman – Parte II è un titolo provvisorio, mentre non si hanno ancora conferme ufficiali sul cast. A parte Robert Pattinson che tornerà nei panni di Bruce Wayne/Batman, dovrebbero tornare anche Andy Serkis come Alfred, Zoë Kravitz, nella tutina di pelle di Selina Kyle, Jeffrey Wright nei panni di Gordon e Colin Farrell che dovrebbe tornare a essere il Pinguino.

Il film arriverà al cinema il 1° ottobre 2027.