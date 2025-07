Jason Schwartzman in Artificial di Luca Guadagnino

Jason Schwartzman si unirà al cast stellare del prossimo film di Amazon MGM Studios sull’intelligenza artificiale, Artificial, diretto da Luca Guadagnino. Schwartzman si unisce a un cast che include già Andrew Garfield, Yura Borisov, Cooper Koch e Cooper Hoffman. Anche Monica Barbaro e Ike Barinholtz sono in trattativa per unirsi al cast.

I dettagli ufficiali della trama sono ancora segreti, sebbene il film venga descritto come una commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale. Sebbene non siano stati confermati, alcune fonti affermano che il film ruoterà attorno al periodo trascorso presso OpenAI nel 2023, quando il CEO Sam Altman fu licenziato e riassunto nel giro di pochi giorni.

Simon Rich ha scritto la sceneggiatura e produrrà il film insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford di Heyday Films, oltre a Jennifer Fox.

Jason Schwartzman è apparso di recente in Mountainhead di Jesse Armstrong e in Queer di Guadagnino, presentato al Festival di Venezia del 2024. Prossimamente, apparirà al fianco di Felicity Jones e Michelle Pfeiffer in Oh. What. Fun di Amazon MGM e ha recentemente terminato le riprese di un episodio della prossima serie AMC di John Lee Hancock, Talamasca. Ha anche recitato in Between the Temples di Nathan Silver (Sony Pictures Classics).

In precedenza, Jason Schwartzman ha interpretato Lucretius “Lucky” Flickerman in Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente e ha recitato in Asteroid City di Wes Anderson, presentato in anteprima al Festival di Cannes del 2023.