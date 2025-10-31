The Witcher: il produttore spiega come la quarta stagione abbia risolto il problema del ricambio di Geralt dopo l’uscita di scena di Henry Cavill

La showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha parlato di come la quarta stagione affronterà il ricambio di Henry Cavill. Cavill ha interpretato il ruolo principale di Geralt di Rivia nella serie fantasy di successo di Netflix prima della sua controversa uscita di scena alla fine della terza stagione di The Witcher, sostituito da Liam Hemsworth.

La serie è stata criticata per il cambio di cast e per la natura controversa dell’addio di Cavill, con molti che consideravano l’attore di Superman la scelta perfetta per il ruolo. The Witcher – stagione 4 è arrivata su Netflix il 30 ottobre, con molti fan che si aspettavano che la serie prendesse una nuova direzione.

In un’intervista con TV Line, Hissrich ha parlato di come la serie abbia affrontato il cambio di cast all’interno dell’universo narrativo. Ha detto che le storie di Geralt sono semplicemente racconti tramandati di generazione in generazione e che la prospettiva di queste storie cambia a seconda di chi le racconta.

La scena di apertura della stagione vede una ragazza di nome Nimue discutere con un anziano narratore sostenendo che lui abbia raccontato la storia di Geralt in modo errato e che la vera storia si trova in un altro libro, suggerendo come il punto di vista giochi un ruolo importante nell’universo di The Witcher. Ecco i suoi commenti:

“Volevamo giocare con l’idea, che è un tema importante in ‘The Witcher’, di come le storie cambino a seconda di chi le racconta. Quindi, ovviamente, viene riprodotta la sequenza iniziale e c’è un espediente, e si intuisce che forse tutto ciò che abbiamo visto nelle ultime tre stagioni è stato attraverso il punto di vista di qualcuno. Forse non è andata proprio così. Ci piace giocare con l’idea della narrazione insieme al nostro pubblico“.

”Non volevamo nascondere il fatto che si tratta di un nuovo essere umano. Sì, ci sono ancora gli occhi gialli e la parrucca argentata, ma allo stesso tempo ora è interpretato da Liam. Per noi si trattava di rivisitare questi momenti davvero importanti nella vita di Geralt, vedendoli ora abbracciati da un nuovo essere umano. Andando avanti, la nostra speranza è che quello che inizierete a vedere nell’episodio 1 sia Geralt, non l’attore che interpreta Geralt. Questo era l’impegno di Liam nei confronti del ruolo, e ha funzionato alla perfezione. Si è davvero calato nel personaggio, quindi non abbiamo sentito il bisogno di continuare ad affrontarlo”.

I commenti di Hissrich mostrano il modo interessante in cui la serie ha affrontato il suo nuovo attore protagonista. Sarebbe stato allettante ignorare semplicemente il cambio di casting, dato che il personaggio è sempre lo stesso. Tuttavia, la decisione di spiegare questo, in un certo senso, nella serie è in realtà un espediente narrativo molto intelligente.

The Witcher ha anche dato vita a una miniserie prequel, The Witcher: Blood Origin, uscita il 25 dicembre 2022.

Essa propone anche l’idea che chiunque potrebbe essere il personaggio, perché è impossibile conoscere il vero Geralt se tutto ciò che si sa di lui sono le storie che vengono raccontate. Si tratta di un intrigante espediente narrativo che apre così tante possibilità che è un peccato che The Witcher – stagione 5 sia destinata a essere il capitolo finale.

L’idea che le storie di Geralt possano variare a seconda di chi le racconta è un concetto affascinante e spiega bene perché Geralt ora abbia un aspetto diverso. È simile alla teoria su James Bond secondo cui il suo nome è semplicemente un codice per l’agente 007, che permette al franchise di cambiare l’attore che interpreta Bond ogni volta che è necessario.

Non è chiaro se la serie cercherà di sviluppare questa idea in futuro, ma il fatto che The Witcher non abbia scelto di evitare il controverso cambio di casting è una mossa audace. Tuttavia, potrebbe rendere le ultime due stagioni della serie memorabili quanto le prime tre e forse anche aiutare ad alleviare la perdita di Cavill.