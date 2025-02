Javier Bardem protagonista di The Beloved di Rodrigo Sorogoyen

Javier Bardem sarà il protagonista di “The Beloved“, un dramma familiare in lingua spagnola scritto e diretto dal pluripremiato premio Goya Rodrigo Sorogoyen (“The Realm”, “As Bestas“).

Il film, che vede nel cast anche Victoria Luengo (“The Room Next Door“), è un dramma su un padre e una figlia separati. Jardem interpreta un regista irascibile che è costretto a lavorare con la figlia, un’aspirante attrice, a un progetto. Devono confrontarsi con il loro doloroso passato mentre affrontano le dinamiche di potere della loro relazione professionale. Sorogoyen ha scritto la sceneggiatura.

Il film è prodotto dall’etichetta di produzione madrilena Caballo Films di Sorogoyen, con Movistar Plus+ e Le Pacte come coproduttori. Quest’ultima distribuirà il film in Francia.

Javier Bardem ha ottenuto una nomination ai Golden Globe quest’anno per la sua interpretazione nella serie limitata di Netflix “Monsters: The Lyle and Erik Menendez“. È stato visto in sala l’ultima volta in “Dune: Parte Due” e nel remake live-action di “La Sirenetta” della Disney, mentre ha anche prestato la voce a “Spellbound“. Il suo ultimo film in lingua spagnola è stata la commedia nera del 2021 “Il Capo Perfetto” che ha rappresentato la Spagna nella corsa agli Oscar nel 2022.

Rodrigo Sorogoyen ha diretto di recente “The New Years“, una serie presentata in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia l’anno scorso. Il suo film precedente “As Bestas” ha vinto il premio come miglior film straniero ai César Awards in Francia ed è stato un successo al botteghino in diversi paesi.