Daredevil: Rinascita, ecco perché era importante che Foggy e Karen tornassero nello show

Quando i Marvel Studios hanno annunciato originariamente i piani per Daredevil: Rinascita, ci si aspettava che la serie sarebbe stata un soft reboot della serie Netflix. Col passare del tempo, tutti i segnali indicavano che sarebbe stato così e il recasting di Vanessa Fisk era la prova di cui la maggior parte dei fan aveva bisogno per sancire che Daredevil di Netflix non sarebbe stato più canonico. Come probabilmente ricorderete, la decisione non era piaciuta a molti, anche se per la maggior parte prevaleva un sentimento di gioia nel rivedere di nuovo l’Uomo Senza Paura in azione.

Da allora molto è cambiato, una revisione creativa ha sistemato ciò che non funzionava e ha portato Daredevil: Rinascita più in linea con il suo predecessore, ufficializzandolo nel canone MCU.

Powered by

Questa revisione ha incluso il ritorno di Ayelet Zurer nei panni di Vanessa e Bullseye (Wilson Bethel), Foggy Nelson (Elden Henson) e Karen Page (Deborah Ann Woll) sono tra coloro che sono stati accolti di nuovo nel gruppo. “Quella è stata in realtà una delle prime cose che ho detto ai capi”, racconta lo showrunner Dario Scardapane a Empire Online. “Non puoi fare questo show senza Karen e Foggy. Sono la famiglia di Matt. Sono il cuore del suo mondo. Non puoi eliminarli senza spiegare il perché, e se questa spiegazione non suona vera, non eliminarli”.

“Era molto meno il mondo che conoscevamo, volevamo tracciare una nuova strada”, ha detto dell’approccio originale dei Marvel Studios a Daredevil: Rinascita, “ma così facendo, avevano dimenticato alcune cose che erano davvero necessarie al motore della storia”.

Alla fine, Scardapane sapeva di dover mantenere la promessa della terza stagione di Daredevil, ovvero che Matt Murdock avrebbe fatto squadra con Foggy e Karen come parte di un trio: “Ero disposto a perdere il lavoro per questo”, dice Scardapane ridendo. “Perché la terza stagione della serie Netflix si è conclusa con un sogno, con i nomi su quel tovagliolo. Se non segui quella premessa, non stai dando un contesto ai tuoi personaggi. Non puoi ignorare quel sogno”.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.