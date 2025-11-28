Stranger Things – Stagione 5: ora il recasting più importante della serie ha senso

ATTENZIONE – Seguono SPOILER su Stranger Things stagione 5 – volume 1

Stranger Things è finalmente tornato con la prima parte della sua quinta e ultima stagione, e il recast di un personaggio ha molto più senso, alla luce di ciò che succede nella serie. Creata dai fratelli Duffer, Stranger Things è rapidamente diventata uno dei più grandi successi di Netflix e una delle serie TV più popolari al mondo, guadagnandosi un posto tra le migliori di tutti i tempi.

Dopo il finale cliffhanger della quarta stagione di Stranger Things, la quinta stagione è ambientata nell’autunno del 1987, oltre un anno dopo gli eventi della stagione precedente. Dopo il tentativo del Sottosopra di conquistare Hawkins, l’esercito ha circondato la cittadina, mentre il gruppo continua a pianificare come trovare e distruggere Vecna ​​(Jamie Campbell Bower).

Nonostante i loro sforzi congiunti, la squadra di Hawkins viene colta di sorpresa dal piano di Vecna, che invia i Demogorgoni ad attaccare la casa dei Wheeler e a rapire Holly, la sorella minore di Nancy (Natalia Dyer) e Mike (Finn Wolfhard). Proprio il personaggio di Holly nella quinta stagione di Stranger Things ha subito un recast.

Chi ha interpretato Holly Wheeler nelle stagioni 1-4 di Stranger Things?

La famiglia Wheeler è composta dal padre Ted (Joe Chrest), dalla madre Karen (Cara Buono), Nancy, Mike e Holly. L’intera famiglia ha debuttato nella prima stagione di Stranger Things, e Mike e Nancy da quel momento in poi hanno fatto parte del cast principale. Holly era molto giovane all’inizio di Stranger Things, quindi è stata tenuta il più lontano possibile dagli orrori di Hawkins.

Nelle prime quattro stagioni della serie, Holly Wheeler è stata interpretata dalle gemelle Anniston e Tinsley Price. Le giovani attrici erano già apparse in The Walking Dead in un ruolo non accreditato come Judith Grimes, così come nei film The Divergent Series: Allegiant, Forever My Girl, Trial by Fire e Galveston, tutti ruoli non accreditati tranne quest’ultimo.

Chi interpreta Holly Wheeler in Stranger Things – Stagione 5?

Per la quinta stagione, Stranger Things ha dovuto cambiare il cast di Holly, che è cresciuta e ora ha un ruolo più importante nella storia. Per questo motivo, Holly Wheeler nella quinta stagione di Stranger Things è interpretata da Nell Fisher, che gli appassionati di horror riconosceranno per uno dei suoi ruoli più importanti fino ad oggi.

La carriera di attrice di Nell Fisher è iniziata nel 2022 in due episodi della serie TV commedia drammatica My Life Is Murder e nel film Northspur. La grande occasione per Fisher arriva l’anno successivo, quando interpreta Kassie in Evil Dead Rise, nipote di Beth (Lily Sullivan) e figlia minore di Ellie (Alyssa Sutherland).

Dopo aver affrontato i morti viventi e prima di incontrare Vecna, Fisher interpreta Luisa nella commedia romantica interattiva di Netflix Choose Love e Mildred nella commedia drammatica d’avventura Bookworm. Al momento, Fisher non ha ruoli confermati dopo Stranger Things.

Quanti anni ha Holly Wheeler nella quinta stagione di Stranger Things?

Sebbene Stranger Things abbia introdotto i fratelli minori dei suoi personaggi principali e li abbia persino resi parte del gruppo, come è successo con la sorella di Lucas, Erica (Priah Ferguson), Holly è ancora il personaggio più giovane. Quando gli spettatori hanno incontrato Holly nella prima stagione, aveva tre anni, e il suo compleanno era indicato come il 3 ottobre 1980.

Questo significa che Holly aveva quattro anni nella seconda e terza stagione, cinque nella quarta stagione e ora sette durante gli eventi della quinta stagione. Anche se è più grande di quando gli spettatori l’hanno incontrata per la prima volta, Holly è ancora una bambina, ed è questo che rende il suo ruolo nella quinta stagione e tutto ciò che ha attraversato finora molto più terrificante, traumatico e oscuro.

Perché Holly è così importante per la quinta stagione di Stranger Things

Come accennato in precedenza, Holly non è più un personaggio secondario in Stranger Things, che appare occasionalmente accanto a sua madre. La quinta stagione di Stranger Things ha sfruttato il fatto che Holly sia ora più grande per renderla parte della storia, ma poiché si tratta di Stranger Things e la principale minaccia da sconfiggere è Vecna, Holly non avrebbe mai potuto avere una trama felice.

Holly è il primo bersaglio di Vecna, lui le appare con le sembianze di Henry Creel invadendo la sua mente. Henry è diventato l’amico immaginario di Holly per guadagnarsi la sua fiducia e, quando l’ha rapita da casa sua, l’ha portata nel suo nuovo rifugio nel Sottosopra.

Questo nuovo posto assomiglia al mondo umano per darle un falso senso di sicurezza, e fa tutto parte di un grande piano di Vecna ​​per “rimodellare il mondo“. Vecna ​​ora sta dando la caccia ai figli di Hawkins perché li vede deboli fisicamente e mentalmente, il che li renderebbe più facili da controllare – e il motivo per cui Holly è stata la prima è che è legata ai nemici di Vecna.

La prima parte di Stranger Things – Stagione 5 ha raccontato la prima parte del nuovo piano di Vecna, per cui ha rapito altri bambini oltre a Holly, così come il legame di Will con Vecna ​​stesso. Bisognerà vedere cosa farà Vecna ​​con Holly e con gli altri bambini, ma è già chiaro che rapire il più giovane dei Wheeler è stato il suo primo errore, e la squadra di Hawkins è ora più determinata che mai a trovarlo e ucciderlo.