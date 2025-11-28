Regretting You: il punteggio dei fan è 3 volte superiore al punteggio deludente della critica

Regretting You sta ottenendo risultati molto migliori sul Popcornmeter rispetto al Tomatometer. Il film del 2025, con Dave Franco, Allison Williams, Mckenna Grace e Mason Thames, è basato sull’omonimo romanzo dell’autrice di It Ends with Us, Colleen Hoover. Attualmente ha un deludente punteggio di Rotten Tomatoes del 28%, ottenuto da 53 critici.

Sebbene il suo punteggio sul Tomatometer sia decisamente Rotten, ora che Regretting You è nelle sale USA, il pubblico ha potuto esprimere la propria opinione su Rotten Tomatoes (da noi arriverà il 4 dicembre con Eagle Pictures). Sebbene il punteggio possa variare con l’aggiunta di nuove recensioni, al momento in cui scriviamo, il film ha più di mille recensioni verificate da parte di utenti che gli hanno fatto guadagnare un impressionante punteggio di Popcornmeter del 85%.

Questo punteggio non solo triplica il suo pessimo punteggio del Tomatometer, ma colloca Regretting You in un intervallo in cui potrebbe diventare “Verificato Caldo” dalla piattaforma di aggregazione di recensioni, a patto che mantenga questo livello di entusiasmo del pubblico anche quando verranno aggiunte altre recensioni.

Mentre la metrica di Rotten Tomatoes registra solo se una recensione è positiva o negativa, anche le recensioni individuali degli utenti su Regretting You sono particolarmente positive. La maggior parte delle recensioni verificate attualmente assegna punteggi di 4,5 e 5 stelle su 5, a indicare che ha generato reazioni particolarmente forti da parte del suo pubblico di riferimento.

Le recensioni degli spettatori indicano che sono generalmente d’accordo sul fatto che il film sia un film romantico di successo, una commedia affascinante e un instant classic per i confort movie. Inoltre, molti spettatori trovano interessante la storia d’amore tra i personaggi di Mason Thames e Mckenna Grace, soprattutto alla luce delle voci secondo cui gli attori si starebbero frequentando nella vita reale.

Mentre il precedente adattamento di Colleen Hoover, It Ends with Us del 2024, è stato un successo strepitoso, incassando 351 milioni di dollari a fronte di un budget dichiarato di 25 milioni di dollari, lo ha fatto grazie alle notizie di discordie sul set tra i suoi protagonisti, Blake Lively e Justin Baldoni. Regretting You non sta suscitando altrettante attenzioni all’estero, nonostante le voci di una storia d’amore nel backstage, ma vedremo cosa riserverà al titolo la distribuzione worldwide.