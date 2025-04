Pacific Rim: Amazon pronta a sviluppare una serie TV prequel

La serie TV di Pacific Rim ha trovato casa in Amazon, come ha appreso Variety in esclusiva. Il progetto live-action, annunciato nel 2024, è ora in fase di sviluppo su Prime Video grazie a un accordo tra lo studio principale Legendary Television e gli Amazon MGM Studios. Come già riportato, Eric Heisserer sarà sceneggiatore e produttore esecutivo sotto la sua insegna Chronology. Lo show è il primo progetto nell’ambito dell’accordo televisivo first-look di Chronology con Legendary.

I dettagli esatti della trama non sono stati resi noti, ma la serie sarà un prequel dei film. Se ciò venisse confermato, permetterebbe a questo nuovo prodotto del franchise di Pacific Rim di andare a raccontare le origini della spaccatura interdimensionale da cui fuoriescono i kaiju. Secondo le fonti, c’è inoltre ancora il potenziale per nuovi film del franchise, che permetterebbero dunque di portare avanti il racconto proposto dai primi due film.

Heisserer è stato recentemente scrittore, produttore esecutivo e showrunner della serie televisiva “Tenebre e ossa” di Netflix, basata sui romanzi YA del Grishaverse. Nel 2017 ha ricevuto una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura adattata per il film “Arrival”. Tra gli altri suoi lavori di sceneggiatura figurano il film di successo di Netflix “Bird Box”, oltre a “Lights Out”, “Hours” (di cui ha curato anche la regia), “Bloodshot” e il remake del 2010 di “Nightmare”.

Di cosa parla Pacific Rim?

Il primo film del franchise è stato diretto da Guillermo del Toro da una sceneggiatura di del Toro e Travis Beacham. È uscito nel 2013 e ha incassato oltre 400 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il sequel, Pacific Rim – La rivolta, è uscito nel 2018, mentre la serie anime Pacific Rim – La zona oscura ha avuto due stagioni su Netflix tra il 2021 e il 2022. Il franchise comprende anche fumetti, romanzi, giocattoli e altro ancora.

In Pacific Rim, una spaccatura interdimensionale si apre sul fondo dell’Oceano Pacifico, permettendo a enormi mostri (detti kaiju) di entrare nel nostro mondo e iniziare ad attaccare l’umanità. In risposta, gli umani iniziano a costruire giganteschi robot da combattimento chiamati Jaeger. Nel primo film, la minaccia sembra infine superata, ma con il sequel sappiamo che ulteriori e più temibili kaiju si sono abbattuti sul pianeta terra.