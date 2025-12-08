Jay Kelly e gli altri film che raccontano il dietro le quinte di Hollywood

8½ (1963)

8½ è forse il capolavoro di Federico Fellini, un film del 1963 che mescola commedia e dramma in chiave avanguardistica. La trama segue Guido Anselmi (Marcello Mastroianni), un famoso regista italiano afflitto dal blocco dello scrittore mentre tenta di dirigere un grande film di fantascienza. Il racconto esplora anche le sue molteplici relazioni con le donne della sua vita.

Il film è anche una meta-riflessione sul blocco creativo: sarebbe dovuto essere il nono film di Fellini, da cui il titolo. La visione non è semplice: i personaggi si muovono quasi come in un flusso onirico da un quadro all’altro, come se fosse lo stesso Fellini a cercare di capire quale storia stesse raccontando.

La critica lodò la messa in scena e il personaggio di Guido, un uomo che crede profondamente nel proprio mito personale. Il film ottenne varie nomination agli Oscar e vinse per i costumi e come miglior film straniero.