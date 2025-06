Josh Brolin rivela che il trading azionario lo ha reso più ricco della recitazione

In una rivelazione che potrebbe sorprendere i fan della Marvel, Josh Brolin, l’uomo dietro l’iconico ruolo di Thanos, afferma di aver guadagnato più soldi facendo trading azionario che recitando. Durante un’intervista con il giornalista Guy Raz, Brolin ha raccontato di come una carriera di attore in stallo lo abbia portato al mercato azionario e di come la disciplina, non la fortuna, abbia trasformato gli investimenti nella sua impresa più redditizia.

“Avevo figli che andavano a scuola e non guadagnavo proprio niente, amico”, ha ammesso Brolin. “Se sei abbastanza fortunato da guadagnare 100.000 dollari all’anno, cosa che non è successa a me, allora ne guadagni 30.000 al netto di tasse e commissioni”. Di fronte alle crescenti responsabilità e ai limitati guadagni da attore, Josh Brolin si è rivolto alle azioni per sbarcare il lunario.

Il suo ingresso nel mondo degli investimenti è avvenuto grazie all’imprenditore Brett Markinson, che lo ha introdotto al lato tecnico dei mercati. Quel primo mentoring gli ha aperto le porte. “Ho iniziato a chiedergli tutto“, ha detto Brolin, ricordando come la sua curiosità lo avesse spinto ad apprendere i dettagli del trading.

Ironicamente, è stato il ruolo di Brolin in Wall Street: Il denaro non dorme mai a metterlo in contatto con veri finanzieri e miliardari. Da lì, ha assorbito conversazioni su disciplina, psicologia del mercato e gestione del rischio: lezioni chiave che in seguito hanno dato i loro frutti. “Ho guadagnato più soldi di quanto avessi mai fatto fingendo di essere sicuro”, ha rivelato Brolin. “Non è stato solo perché sono stato fortunato con un titolo che è andato alle stelle. Ero molto disciplinato nei momenti di maggiore slancio.” Ha spiegato il suo metodo: comprare quando i prezzi scendono, vendere quando salgono: una strategia vecchia scuola che richiedeva concentrazione e controllo emotivo.

Brolin alla fine è passato dal day trading agli investimenti a lungo termine. “Se fai così, devi alzarti alle 4:30 ogni mattina e conoscere il tuo paniere”, ha detto. “È un lavoro a tempo pieno.” Sebbene non osservi più i mercati minuto per minuto, applica ancora oggi lo stesso livello di attenzione e disciplina al suo portafoglio.

Avrà interpretato un signore della guerra galattico ossessionato dall’equilibrio, ma nella vita reale Josh Brolin cerca semplicemente di bilanciare famiglia, finanze e sopravvivenza. “Sapevo di poter gestire la situazione finanziaria”, ha detto. “Non ho fatto TV per 20 anni, quindi, ripeto, per qualcuno che deve provvedere alla propria famiglia, c’era ancora una certa dose di integrità”. A quanto pare, persino Thanos aveva un piano di riserva, e prevedeva i candlestick, non le Gemme dell’Infinito.