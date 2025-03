Hayley Atwell parla del suo cameo poco convincente come Captain Carter in Doctor Strange nel Multiverso della Follia

La star di Captain America Hayley Atwell ha recentemente parlato del suo breve cameo nei panni di Capitan Carter in “Doctor Strange nel multiverso della follia”, esprimendo disappunto per il trattamento riservato al suo personaggio nel film. Atwell ha interpretato per la prima volta Peggy Carter nel film Captain America: Il primo vendicatore del 2011, dove è diventata una delle preferite dai fan. In seguito, ha ricevuto la sua serie spin-off, Agent Carter, che è andata in onda per due stagioni, ed è apparsa in molti altri film del Marvel Cinematic Universe, tra cui Captain America: Il soldato d’inverno e Avengers: Endgame.

Più recentemente, Atwell ha doppiato una versione alternativa di Peggy che ha ricevuto il siero dei super soldati in What If…?. L’attrice ha ripreso il ruolo di questa variante di Peggy, chiamata Capitan Carter, in Doctor Strange nel multiverso della follia, dove il suo personaggio faceva parte degli Illuminati. Purtroppo, il suo personaggio ha avuto pochissimo tempo sullo schermo, poiché è stato brutalmente ucciso dalla Strega Scarlatta interpretata da Elizabeth Olsen.

In un’apparizione in Reign con Josh Smith, Atwell ha spiegato perché questo cameo l’ha irritata. L’attrice ha spiegato che l’esperienza delle riprese era legata alla sua capacità “di difendersi con grazia”. Ha detto che la sua apparizione in “Blinx – Un’amica esplosiva” le ha fatto “rimanere male per il fatto che lei ha quella battuta brillante, ‘Potrei farlo tutto il giorno’, poi viene colpita a morte con il suo stesso scudo, e io penso, ‘è così indebolita.’‘’

Atwell ha continuato: “Le è stato semplicemente… strappato via. Ed è una specie di… momento divertente”. Nonostante i suoi sentimenti negativi riguardo alla scena, l’attrice ha aggiunto: “Non voglio mai pestare i piedi a nessuno e rispetto davvero le capacità di tutti”. Ha continuato dicendo che ha cercato di offrire suggerimenti sugli aspetti tecnici delle riprese, ma è stata ignorata. Atwell ha spiegato:

“Ricordo che, guardando l’inquadratura, mi sono detta: ‘Oh, l’illuminazione è […] piuttosto dura.’ […] Ricordo di essermi avvicinata a una persona molto gentile che occupava una posizione molto alta, e non voglio fare nomi, ma le ho detto: ‘Oh, pensa che forse potremmo… Posso offrirti la possibilità di venire da quella parte e suggerire se facessi quella linea lì?”, e mi sono limitata a proporre un’offerta tecnica, cosa che adoro fare, perché molti registi dicono: ‘Oh, fantastico, prova qualcosa’.

In questo caso particolare, lui ha detto: ”Oh, certo, Hayley, dirò al nostro montatore premio Oscar che hai alcune scelte che vorresti fare. E, sì, non preoccuparti. Mi assicurerò che riceva un promemoria. E io ho detto: “Beh, considerando che è un montatore vincitore di un Oscar, saprà riconoscere una buona idea quando la vede, quindi sono sicura che gli piacerà ascoltare quello che ho da dire per migliorare la scena”. E il regista ha detto: “Oh, sto solo scherzando. Ti sto solo prendendo in giro. Non preoccuparti”.

“Ho risposto: ‘Non puoi farmi paura. Ho un jetpack’.”

Atwell ha dichiarato che l’esperienza l’ha comunque aiutata “[ad essere] in grado di trovare un modo [per andare], ‘Sarò un po’ più esplicita qui. Dirò che ho un’idea. Penso che sia migliore di quella che hai avuto tu. Con tutto il rispetto, se ti va bene.”

Cosa significano i commenti di Hayley Atwell su Doctor Strange

Sebbene il cameo del Capitano Carter in Doctor Strange nel multiverso della follia sia stato breve, la scena non era tanto intesa a mostrare gli Illuminati quanto a dimostrare fino a che punto la Scarlet Witch era disposta a spingersi per riunirsi ai suoi figli. Tuttavia, la frase a cui Atwell ha fatto riferimento, “Posso farlo tutto il giorno”, è una citazione iconica di Capitan America, il che rende il suo uso un po’ deludente proprio prima che Peggy venga uccisa. Per quanto riguarda la sua storia sull’illuminazione sul set, la capacità di Atwell di farsi valere fa eco a quella di Peggy.