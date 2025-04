Juno Temple protagonista della serie Apple TV+ The Husbands

La star di “Ted Lasso” e “Fargo” Juno Temple sarà la protagonista di una nuova serie drammatica di A24, The Husbands, per Apple TV+. La serie ambientata a Londra, basata sull’omonimo romanzo di Holly Gramazio, segue Lauren (Temple) che una sera torna a casa e viene accolta dal marito Michael, un uomo che non ha mai conosciuto. “Mentre Lauren cerca di capire come possa essere sposata con qualcuno che non ricorda di aver conosciuto, Michael va in soffitta per cambiare una lampadina e scompare all’improvviso”, si legge nella trama.

“Al suo posto, emerge un nuovo marito. Rendendosi conto che la sua soffitta sta creando una riserva infinita di mariti, Lauren affronta la questione: Se scambiare le vite è facile come cambiare una lampadina, come si fa a sapere di aver preso la strada giusta? Quando si smette di cercare di fare meglio e si inizia a vivere davvero?”. Temple è nota per aver interpretato Keeley in “Ted Lasso” e Dorothy “Dot” Lyon in “Fargo”. Tra i suoi crediti figurano anche “Venom: The Last Dance”, ‘The Offer’ e il prossimo film di Channing Tatum ‘Roofman’.

The Husbands, stando a quanto riportato da Variety, è prodotto esecutivamente dalla sceneggiatrice Miriam Battye (”Succession“, ‘Dead Ringers’, ‘Beef’), dal regista Craig Gillespie (”I, Tonya“, ‘Your Friends & Neighbors’, ‘Pam & Tommy’) e da Annie Marter (”The Guilty”, ‘Nobody’, ‘The Devil All The Time’) con Fortunate Jack Productions, insieme a Gramazio e A24.