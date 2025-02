Kathleen Kennedy, boss della Lucasfilm, dovrebbe lasciare il suo posto alla fine del 2025

Kathleen Kennedy, presidente di lunga data della Lucasfilm, dovrebbe dimettersi alla fine del 2025. Ha intenzione di ritirarsi dopo la fine del suo attuale contratto, secondo una fonte a conoscenza dei suoi piani. Tuttavia, un’altra fonte vicina a Kennedy ha liquidato il rapporto iniziale di Puck come “pura speculazione” e ha affermato che non è stato deciso nulla.

Kennedy è entrata a far parte della Lucasfilm nel 2012 come co-presidente insieme al creatore di “Star Wars” George Lucas. Poco dopo, Lucas ha lasciato il suo incarico quando la Disney ha acquisito la società per 4 miliardi di dollari e Kennedy è stata elevata a presidente.

Le viene attribuito il merito di aver rilanciato la proprietà lanciando la trilogia sequel, a partire da Star Wars: Il Risveglio della Forza del 2015, così come lo spin-off del 2016 acclamato dalla critica “Rogue One“. Kennedy ha anche tracciato un futuro per il franchise in streaming con serie televisive come “The Mandalorian” e “Andor“.

I fallimenti della Lucasfilm

Tuttavia, il suo futuro con la società è stato fonte di speculazioni nel corso degli anni. “Il risveglio della Forza” rimane il film con il maggior incasso nella storia del botteghino nazionale con 936 milioni di dollari (e 2 miliardi di dollari a livello globale), ma la triade di blockbuster incentrati su Skywalker ha registrato rendimenti decrescenti. L’ascesa di Skywalker ha concluso la trilogia nel 2019 con un comunque impressionante miliardo di dollari, sebbene la metà di quanto Il risveglio della Forza ha guadagnato qualche anno prima. Forse non è stato un grosso problema, ma è arrivato un anno dopo il fallimento finanziario di “Solo: A Star Wars Story” del 2018, che è diventato il primo film di “Star Wars” a perdere soldi nella sua corsa al cinema. Alla Lucasfilm, Kennedy ha anche supervisionato “Indiana Jones e il quadrante del destino” del 2023, il quinto e ultimo film della serie guidata da Harrison Ford. L’avventura d’azione, che ha rilanciato la proprietà dopo 15 anni, è stata un fallimento catastrofico, ha generato 383 milioni di dollari a livello globale contro un budget di 295 milioni di dollari, perdendo alla fine circa 140 milioni di dollari per lo studio.

“Star Wars” ha lottato per tornare sul grande schermo da “L’ascesa di Skywalker“, anche se non per mancanza di tentativi da parte dello studio. Negli anni successivi, la Lucasfilm ha annunciato diversi progetti di “Star Wars” di registi come James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e Donald Glover, ma nessuno si è ancora concretizzato. Nel frattempo, nuove versioni della space opera della regista di “Wonder Woman” Patty Jenkins, del produttore Marvel Kevin Feige, del regista di Gli Ultimi Jedi Rian Johnson e dei creatori di “Game of Thrones” David Benioff e D.B. Weiss, sono state accantonate per vari motivi.

Lucasfilm ha in programma di (alla fine) ripresentarsi nei cinema. The Mandalorian & Grogu, una continuazione della serie Disney+ sul cacciatore di taglie con l’elmetto (interpretato da Pedro Pascal), è prevista per l’uscita nelle sale nel 2026, mentre l’ex di “X-Men” Simon Kinberg starebbe sviluppando una nuova trilogia di “Star Wars”.