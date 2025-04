Kevin Feige parla del riconoscimento ai premi di Sebastian Stan dopo avergli sconsigliato il ruolo di Trump

Il capo della Marvel Studios Kevin Feige elogia il lavoro di Sebastian Stan in The Apprentice prima del ritorno di Bucky Barnes nell’MCU in Thunderbolts*. Quattordici anni dopo il debutto di Stan nell’MCU in Captain America: Il primo vendicatore, Bucky Barnes entra a far parte di una squadra di supereroi tutta sua in Thunderbolts* di Jake Schreier. Parallelamente al percorso di Bucky Barnes nell’MCU, Sebastian Stan ha costruito una carriera impressionante che include film e serie TV come I, Tonya, The Devil All The Time e Pam & Tommy. Nel 2024, Sebastian Stan ha portato la sua carriera a un livello superiore con i film acclamati dalla critica A Different Man e The Apprentice.

In un’intervista con Vanity Fair, Kevin Feige celebra le acclamate interpretazioni di Sebastian Stan in A Different Man e The Apprentice, che gli sono valse rispettivamente un Golden Globe e una nomination all’Oscar. Stan aveva precedentemente dichiarato che un amministratore delegato di uno studio cinematografico non identificato gli aveva sconsigliato di interpretare Donald Trump, poiché avrebbe potuto “alienare metà del Paese”. Leggi il commento completo di Kevin Feige qui sotto:

“Vederlo vincere un Golden Globe per un film e poi essere nominato all’Oscar per un altro film nello stesso anno è davvero impressionante”.

Cosa significano i commenti di Kevin Feige sui premi vinti da Sebastian Stan

Sebastian Stan potrebbe facilmente fare affidamento sul suo stipendio nell’MCU e accettare ruoli facili in altri progetti, o non accettarne affatto. Ma Stan ha costantemente dimostrato quanto sia versatile la sua abilità recitativa. I ruoli da protagonista in A Different Man e The Apprentice sono impegnativi sotto diversi aspetti e, allo stesso tempo, non potrebbero essere più diversi tra loro. Stan ha anche subito drastiche trasformazioni fisiche per entrambi i ruoli, che gli hanno richiesto di rimanere fedele alle vite romanzate di due persone reali con background e personalità estremamente diversi.

Inoltre, Sebastian Stan ha camminato su una linea delicata nelle sue interpretazioni in A Different Man e The Apprentice. L’esplorazione di A Different Man di un uomo affetto da neurofibromatosi rischiava di essere insensibile, ma ha trattato l’argomento con rispetto. All’opposto, l’interpretazione di The Apprentice della giovinezza di Donald Trump rischiava di sembrare un tributo a tutti gli effetti, ma ha lasciato la sua rappresentazione aperta all’interpretazione. Gran parte delle sfumature di questi film si basavano sulle capacità di Sebastian Stan, e le nomination ai premi dimostrano che ha fatto un ottimo lavoro.