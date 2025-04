Song Sung Blue: Hugh Jackman e Kate Hudson duettano nella prima foto del film

Hugh Jackman e Kate Hudson cantano in duetto nel primo teaser di Song Sung Blue, la cui uscita è prevista per il Natale 2025. Scritto e diretto da Craig Brewer, basato sull’omonimo documentario del 2008, il prossimo film biografico musicale vede Jackman e Hudson nei panni della coppia Mike e Claire Sardina, che seguono la storia vera di due artisti sfortunati che formano una tribute band di Neil Diamond. Il cast del film include anche Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, King Princess, Mustafa Shakir, Erika Slezak e Sean Allan Krill.

Ora, su Instagram, Kate Hudson ha condiviso le prime immagini di Song Sung Blue e ha confermato la data di uscita per il Natale 2025. L’immagine mostra Jackman e Hudson che cantano un duetto sul palco nei panni di Mike e Claire Sardina, apparentemente interpretando una canzone di Neil Diamond. Guarda l’immagine qui sotto:

Il post completo di Hudson recita: “Ho amato ogni secondo della realizzazione di questo bellissimo film, lavorando con il marito più adorabile che si possa desiderare, @thehughjackman, cantando le canzoni iconiche di Neil Diamond, diretti dal nostro meraviglioso regista @mybrewtube ♥️ Altre note d’amore per tutti coloro che hanno partecipato arriveranno… ma in questo momento sono solo così entusiasta di condividere con voi che abbiamo una data di uscita Song Sung Blue – solo nei cinema questo Natale “

Cosa significa l’immagine di Song Sung Blue per il film

Con Hugh Jackman e Kate Hudson, sarebbe difficile immaginare due talenti musicali più adatti per i due ruoli principali in Song Sung Blue. Sebbene l’attore australiano sia meglio conosciuto per la sua interpretazione di Wolverine, Jackman ha recitato nei film musical Les Misérables e The Greatest Showman, il primo dei quali gli è valso una nomination all’Oscar come miglior attore. A Broadway, Jackman ha vinto un Tony Award per il musical The Boy from Oz e ha ottenuto un’altra nomination per The Music Man.

Hudson è un talento musicale altrettanto apprezzato, diventata famosa per la sua interpretazione di Penny Lane nel musical drammatico Almost Famous, per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista. Hudson ha anche recitato nel film musicale Nine, ha avuto un ruolo ricorrente in Glee e ha recitato nel film musicale di Sia, intitolato Music. Hudson ha anche pubblicato il suo album di debutto, Glorious, nel 2024. A loro volta, Jackman e Hudson dovrebbero essere in grado di interpretare le canzoni iconiche di Neil Diamond con notevole abilità.