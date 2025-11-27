Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2, la spiegazione del finale del film

Nell’ultimo film della saga, Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 (qui la recensione), la guerra a Panem si sta surriscaldando. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) è riuscita a unire i distretti contro il Capitol. Beh, tutti tranne il Distretto 2. Così, i ribelli hanno finalmente speranza in un esito positivo di questa lotta cruenta e decennale. Tuttavia, dopo la fine di Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, Katniss è principalmente preoccupata dalla sua sete di sangue e vendetta. Dopo aver salvato Peeta (Josh Hutcherson), scoprono quanto sia stato gravemente torturato e tormentato mentre era imprigionato dal presidente Snow (Donald Sutherland) nel Capitol nelle ultime settimane.

Usando il veleno dei tracker jacker, Snow fa credere a Peeta che Katniss sia una minaccia immediata per la sua vita, il che spiega perché lui cerchi immediatamente di ucciderla non appena la vede dopo essere stato salvato. In breve, non è più il ragazzo dolce e gentile con il pane che ha salvato e confortato Katniss. Inorridita da tutto ciò che è successo e da ciò di cui Snow si è dimostrato capace, Katniss è determinata a ucciderlo immediatamente. Così, con il sostegno della presidente del Distretto 13 Alma Coin (Julianne Moore), dell’ex Gamemaker Plutarch Heavensbee (Philip Seymour Hoffman), di Haymitch (Woody Harrelson) e di Effie (Elizabeth Banks), Katniss indossa la sua uniforme da Mockingjay e si dirige verso il Distretto 2, l’ultima tappa prima di poter violare il Capitol stesso.

Katniss spera di usare la sua voce per trarre il meglio da una situazione difficile, sfuggendo alla realtà della situazione di Peeta e del Distretto 13, ma Gale (Liam Hemsworth) propone un’idea che dà il tono al resto del film: seppellire vivi i lealisti nella base di montagna. E questo è solo l’inizio del capitolo finale della serie Hunger Games. Finnick (Sam Claflin) si sposa, però, e questo è un gradito momento di pausa dalla follia prima che Katniss fugga dal Distretto 13 per partecipare ai cosiddetti 76° Hunger Games nelle strade del Capitol.

Katniss e Gale catturano il presidente Snow

Vestiti con pesanti mantelli di Tigris (Eugenie Bondurant) per nascondere il loro aspetto, Katniss e Gale si fanno strada attraverso le affollate strade del Capitol verso la villa di Snow. Tuttavia, i Peacekeepers controllano le identità e abbassano i cappucci mentre le persone avanzano, minacciando il loro piano. Incerte sul da farsi, hanno solo un attimo per precipitarsi in avanti mentre i ribelli cominciano a convergere sul centro della città e un’autobomba li separa, causando la cattura di Gale da parte dei Peacekeeper. Nonostante avesse precedentemente accettato di sparare a Gale se fosse caduto nelle mani del nemico, Katniss non riesce a farlo.

Senza Gale, Katniss continua, più determinata che mai a uccidere Snow dopo tutto l’orrore e la morte che ha causato. Tuttavia, raggiunge i cancelli della villa e vede i Pacificatori che prendono i bambini del Capitol dai loro genitori e li mettono in un’area recintata davanti al cancello. Snow sta usando i bambini per creare un muro umano tra lui e i ribelli. Poco dopo, arriva un hovercraft con il sigillo del Capitol che rilascia dei paracadute che fluttuano verso i bambini, simili a quelli dell’amato Hunger Games del Capitol che contengono regali.

Una volta atterrati, metà dei contenitori esplodono. Scioccati e confusi, un gruppo di medici si precipita insieme ai genitori dei bambini per aiutare i feriti. Mentre assiste all’ultimo degli orribili attacchi di Snow, Katniss vede Prim (Willow Shields) tra la folla. Comincia a gridare il nome di Prim e le due si guardano negli occhi proprio mentre il resto delle bombe lanciate dai paracadute esplodono, scaraventando Katniss a terra. Mentre i suoi vestiti e il suo intero mondo bruciano, lei perde conoscenza.

Chi ha ucciso Prim e i bambini nel Capitol?

Quando Katniss si sveglia, è ricoperta di ustioni. Qualche tempo dopo, mentre sua madre le cura le ferite ed entrambe evitano di parlare della morte di Prim, un Haymitch commosso dice a Katniss che la guerra è finita dopo che il Capitol ha bombardato i bambini. Haymitch spiega che questo ultimo atto di crudeltà del presidente Snow è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per molti Peacekeeper e Guardie del Palazzo. I ribelli hanno vinto, sono entrati nella villa e hanno catturato Snow. Più tardi, dopo essersi ripresa abbastanza da poter lasciare l’ospedale, Effie accompagna Katniss nella sua stanza nella villa con una piccola scena che evidenzia quanto sia arrivata lontano la sottovalutata Effie Trinket dall’inizio di questa storia.

Katniss inizia quindi a vagare per la villa, fino a raggiungere una serra sul retro dove, dopo aver ottenuto il permesso di entrare dal comandante Paylor (Patina Miller), trova Snow. Snow si scusa con Katniss per la sua perdita, spiegandole che stava per arrendersi quando hanno lanciato i paracadute. Katniss ribatte, sostenendo che è stato lui a lanciare i paracadute, ma lui nega con forza l’accusa. Ammette di non essere al di sopra dell’uccidere dei bambini, ma sempre per una ragione. Non aveva alcun motivo per uccidere quei bambini, poiché è stato proprio questo che alla fine ha messo contro di lui il resto dei suoi sostenitori.

Snow continua elogiando la presidente Coin, ora responsabile dell’intero Panem, per la sua magistrale strategia durante tutta la guerra. È riuscita a mettere Katniss e Snow l’uno contro l’altra, portando la situazione a un altro livello in cui loro non potevano vedere cosa stava facendo e come li stava manipolando dietro le quinte. Snow insiste che Coin è responsabile dell’uccisione dei bambini e di Prim, della trasmissione in diretta dell’evento per mettere tutti i sostenitori rimasti contro di lui e dell’intervento per prendere il potere dopo che i distretti e il Capitol si sono praticamente distrutti a vicenda. Katniss dice di non credere alla sua versione, ma Snow le ricorda il loro accordo di non mentirsi mai l’un l’altro.

Perché Katniss e Gale mettono fine alla loro amicizia?

Tornato nella sua stanza, Gale arriva per dire a Katniss che Coin la sta cercando. In questo breve momento da soli, Katniss fa notare che Gale non è mai venuto a trovarla in ospedale, e lo sguardo colpevole sul suo volto la dice lunga. Dopo aver pianificato gli attacchi con Beetee (Jeffrey Wright), Katniss chiede se fosse un suo piano e un’arma sua. Lui ammette di non saperlo e si scusa per non essersi preso cura della sua famiglia come aveva promesso.

Katniss poi lo saluta, segnando ufficialmente la fine della loro amicizia pluriennale. Katniss arriva quindi a un tavolo rotondo con la presidente ad interim Coin e i tributi rimasti, diventati vincitori, tra cui Johanna (Jena Malone), Annie (Stef Dawson) ed Enobaria (Meta Golding). Per placare la sete di vendetta dei ribelli, Coin propone una versione speciale e simbolica degli Hunger Games con i figli dei più potenti del Capitol. Peeta, Annie e Beetee votano no, mentre Johanna ed Enobaria votano sì. Dopo averci riflettuto, Katniss chiede di uccidere Snow. Una volta ottenuto il consenso, vota sì, per Prim. Capendo che c’è qualcosa sotto (dato che Katniss non lo farebbe mai), anche Haymitch vota sì.

Perché Katniss spara alla presidente Coin invece che a Snow?

Poi arriva il momento della tanto attesa esecuzione del presidente Snow. Mentre Effie prepara Katniss, lei infila una pillola di nightlock (un richiamo al primo film di Hunger Games) nella sua tuta. Fuori, sul viale dei tributi, Snow, impenitente, è legato a un palo. Coin tiene un discorso dalla tribuna presidenziale mentre Katniss prepara la freccia. All’ultimo momento, Katniss sposta l’arco verso l’alto, colpendo Coin al petto. La donna muore all’istante. Katniss cerca di ingoiare la pillola di nightlock, ma Peeta la ferma. Mentre viene trascinata via, la folla prende in mano la situazione con Snow, convergendo su di lui al palo.

Dopo aver assassinato con successo il nuovo leader del paese, Katniss viene rinchiusa in una stanza con delle guardie. Più tardi riceve la visita di Haymitch, che le legge una lettera di Plutarch. Nella lettera, Plutarch spiega perché non è stato affatto sorpreso dall’uccisione di Coin da parte di Katniss. Continua dicendole che si terranno elezioni libere, che probabilmente saranno vinte dal comandante Paylor. Plutarch si scusa con Katniss per tutto quello che ha passato (come è giusto che sia, considerando che è responsabile di gran parte del trauma), ma rifarebbe tutto se dovesse. La guerra è finita e ci sarà un dolce periodo di pace, ma non è chiaro se l’umanità ripeterà questo caos o imparerà da questa esperienza.

Katniss e Haymitch tornano a casa nel Distretto 12

Almeno fino a quando Paylor non potrà ufficialmente perdonarla, Katniss e Haymitch tornano a casa nel Distretto 12. Con un dolce addio da parte di Effie, che riceve un bacio appassionato da Haymitch, si congedano. Tornati al 12, Katniss e Haymitch tornano alle loro case nel Villaggio dei Vincitori. Katniss è sola, persa nel suo dolore. Quando il gatto di Prim, Buttercup, arriva dopo aver fatto il viaggio dal Distretto 13, Katniss ha un crollo emotivo, urla al gatto di andarsene.

A quel punto, finalmente, riesce ad urlare ad alta voce che Prim è morta. La realtà la colpisce di nuovo, duramente. Più tardi, dopo una battuta di caccia, Katniss torna a casa e vede che Peeta è finalmente tornato dal Capitol e sta piantando fiori di primula nel giardino in onore di Prim. Katniss lo abbraccia, sorridendo per la prima volta dalla morte di Prim.

Katniss e Peeta finiranno insieme?

In un futuro imprecisato, una lettera di Annie rivela che lei e Finnick hanno avuto un figlio, aggiornandoli su come il loro mondo desolato stia cambiando in meglio. Il comandante Paylor diventa il presidente Paylor. Peeta e Katniss siedono e guardano la pioggia insieme, guarendo dopo tutto quello che hanno passato. Una notte, Katniss lascia il suo letto e si dirige lungo il corridoio verso quello di Peeta, che la stringe tra le sue braccia. Peeta le chiede: “Mi ami. È vero o non è vero?”. Katniss risponde: “È vero”. Si tengono per mano e dormono, abbracciando il loro amore.

In futuro, Peeta gioca con un bambino nel prato mentre Katniss tiene in braccio il loro neonato. Quando il bambino si sveglia, Katniss le chiede se ha avuto un incubo, dicendole che anche lei ha gli incubi. Dice che un giorno le spiegherà perché sono arrivati e perché non se ne andranno mai. Sopravvive facendo una lista di tutte le cose buone che ha visto fare da qualcuno. È come un gioco. È ripetitivo e noioso, dato che lo fa continuamente, ma ci sono giochi molto peggiori da giocare.

Cosa significa il finale di Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2?

Coin ha ucciso Prim per distruggere Katniss perché, come spiega Boggs (Mahershala Ali) prima di morire, Katniss è la sua più grande minaccia al mantenimento del potere su Panem a causa dell’influenza che Katniss ha sul popolo. Katniss ha sempre solo tollerato Coin, rendendola pericolosa. Katniss uccide quindi Coin per diversi motivi. Perché ha ucciso Prim, sì, ma anche perché Katniss sapeva che Coin voleva sostituire Snow. Il motivo per cui Snow ha trascorso i suoi ultimi giorni rilassandosi nella sua serra con le sue amate rose era che Coin voleva creare un precedente per questo tipo di evento nel caso in cui si fosse trovata in una situazione simile.

I simbolici Hunger Games sono stati solo la prima di molte decisioni sbagliate che sarebbero seguite, e Katniss ha votato sì solo per assicurarsi che Coin non sospettasse di lei. Quegli Hunger Games non hanno avuto luogo. Tecnicamente, Gale è in parte responsabile della morte di Prim. Ma lui e Katniss non sarebbero comunque finiti insieme. Nel libro Mockingjay, Katniss si rende conto alla fine che ha sempre avuto bisogno di Peeta e di ciò che lui apporta alla sua vita. Indipendentemente dal coinvolgimento di Gale, lui non sarebbe stato la sua scelta finale, ma questo sembra essere la fine della loro amicizia.

Gale vive nel Distretto 2, mentre la madre di Katniss aiuta a costruire un ospedale nel Distretto 4, poiché tornare a casa è troppo doloroso per lei senza Prim. Nel frattempo, Peeta e Katniss vivono nel Distretto 12 per gran parte della loro vita, per quanto possiamo vedere. L’intera Panem viene ricostruita per consentire a ogni distretto di ottenere ciò di cui ha bisogno per vivere una vita felice e sostenuta. Tutto sommato, è un finale agrodolce, ma che chiude la porta a questi personaggi.