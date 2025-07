Il diavolo veste Prada 2: nuove foto di Meryl Streep e Anne Hathaway sul set

Meryl Streep e Anne Hathaway stanno attirando l’attenzione per le strade di New York City, sfoggiando look satirici mentre riprendono i loro iconici ruoli di Miranda Priestly e Andrea “Andy” Sachs per la produzione in corso di Il diavolo veste Prada 2. Deadline ha riportato queste foto, che si possono vedere a questo link. Negli scorsi giorni, Hathaway aveva già mandato in delirio il web condividendo una prima foto di se stessa nei panni di Andy nel 2025, con indosso un completo gessato e un sorriso smagliante. L’immagine, taggata “Andy Sachs 2025 #dwp2”, è diventata immediatamente virale.

Cosa sappiamo su Il diavolo veste prada 2?

Il film originale del 2006, un cult classico per la sua satira tagliente sul mondo spietato della moda, si concludeva con Andy che lasciava Runway per un lavoro in un giornale di New York. Ora, i fan potranno finalmente vedere cosa stanno facendo Miranda e Andy in un panorama mediatico profondamente cambiato. Nel sequel, Miranda, interpretata dalla Streep, si ritrova coinvolta in una competizione ad alto rischio per ottenere importanti introiti pubblicitari, trovandosi sorprendentemente a dover affrontare la sua ex assistente dalla lingua tagliente Emily Charlton (Emily Blunt), che ora è una potente dirigente nel settore della moda.

David Frankel, che ha diretto il primo film, è tornato alla regia, lavorando su una sceneggiatura di Aline Brosh McKenna, che ha scritto anche l’originale. Le produttrici Wendy Finerman e Karen Rosenfelt sono a bordo, con la 20th Century Studios che ha in programma di distribuire il film il 1° maggio 2026. Oltre a Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, nel cast si ritrovano anche Stanley Tucci, che riprende il ruolo del sempre solidale Nigel Kipling, insieme a Simone Ashley, Pauline Chalamet e Helen J. Shen. Tracie Thoms e Tibor Feldman tornano sul set, mentre diversi volti nuovi si uniscono al cast, tra cui Kenneth Branagh, che interpreterà il marito di Miranda, insieme a Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom e Patrick Brammall.