La donna della cabina numero 10: il trailer del film Netflix con Keira Knightley

Netflix ha diffuso il primo trailer del film La donna della cabina numero 10, tratto dall’omonimo romanzo di Ruth Ware. Il film, diretto da Simon Stone, che ha co-sceneggiato il film con Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, ha per protagonisti Keira Knightley e Guy Pearce.

La sinossi recita: “Mentre si trova a bordo di uno yacht di lusso per un incarico di lavoro, la giornalista Laura “Lo” Blacklock (Keira Knightley) assiste al momento in cui una passeggera è gettata in mare a tarda notte, solo per sentirsi dire che non è successo, poiché tutti i passeggeri e l’equipaggio sono presenti. Nonostante nessuno le creda, continua a cercare risposte, mettendo in pericolo la sua stessa vita”.

Riguardo all’adattamento del suo libro, Ware ha dichiarato: “In sostanza, il film parla di una donna che vive un’esperienza negativa, la denuncia in modo veritiero e non viene presa sul serio a causa di chi è. Troppe persone sanno come ci si sente e penso che desideriamo vendicarci tanto quanto Lo”.

Sebbene sia ancora famosa per la sua interpretazione nella serie di successo Pirati dei Caraibi, Knightley ha recitato in diversi film storici acclamati dalla critica e ha ottenuto nomination agli Oscar per le sue interpretazioni in Orgoglio e pregiudizio e The Imitation Game. Guy Pearce è invece stato nominato lo scorso anno come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in The Brutalist.

Accanto a Knightley e Pearce recitano Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, David Ajala, Art Malik, David Morrissey, Daniel Ings e Hannah Waddingham. La donna della cabina numero 10 sarà disponibile su Netflix dal 10 ottobre.

Cosa aspettarsi da La donna della cabina numero 10

Di recente, la serie thriller Black Doves, con protagonista anche Knightley, ha riscosso un enorme successo su Netflix. Alla luce di ciò, la piattaforma di streaming sembra avere in serbo un altro progetto di successo con la star. A questo si aggiungono diversi altri attori promettenti che hanno recentemente ottenuto un grande successo e che appaiono anche in La donna della cabina numero 10, riuniti per un thriller avvincente e un horror tratto dalla vita reale.

Il trailer dipinge un quadro terrificante di Lo completamente sicura di sé – lei sa cosa ha visto – e dell’estrema manipolazione psicologica che ha luogo per permettere alla crociera di continuare normalmente. Come spiega l’autore, è una storia estremamente attuale, e la precedente collaborazione di successo di Netflix con la Knightley in questo genere dovrebbe contribuire ad attirare maggiore attenzione.