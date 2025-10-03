La mummia: la Universal sarebbe interessata ad altri film con Brendan Fraser

Una nuova versione di La mummia del regista Lee Cronin arriverà nei cinema il prossimo anno, ma sembra che la Universal Pictures sia ancora interessata a rivisitare una versione più leggera del classico mostro cinematografico. Nonostante le recensioni contrastanti ricevute all’epoca, il film originale di Stephen Sommers del 1999 si è rivelato un discreto successo (anche se non spettacolare) al momento della sua uscita, e nel corso degli anni è rimasto uno dei preferiti dai fan.

I due sequel diretti e lo spin-off Il Re Scorpione con Dwayne Johnson non però hanno avuto lo stesso successo, e il recente reboot della Universal con Tom Cruise è stato un tale fiasco che ha chiuso definitivamente i piani dello studio per un franchise Dark Universe dopo un solo film. Ciononostante, continuano a circolare voci secondo cui sarebbe in fase di sviluppo un altro film de La Mummia e, mentre notizie precedenti sostenevano che il progetto fosse stato concepito come un prequel, Daniel Richtman ritiene che lo studio sia determinato a realizzare un sequel diretto con Brendan Fraser nuovamente nel ruolo dell’avventuriero Rick O’Connell.

Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a riprendere il suo ruolo più famoso in un’intervista del 2023, Fraser sembrava più che disposto a tornare a combattere le forze dell’oscurità. “Non sono contrario, non conosco nessun attore che non voglia lavorare. Non credo di essere mai stato così famoso e allo stesso tempo senza stipendio nella mia vita professionale, quindi ci metterei la firma!”. Non resta a questo punto che attendere di scoprire se davvero la Universal deciderà di realizzare altri film di quella celebre serie.

LEGGI ANCHE: La mummia: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

La mummia di Lee Cronin

Cronin ha invece recentemente rivelato di aver terminato le riprese principali di un nuovo film sulla Mummia della Blumhouse/Atomic Monster, con Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy e May Elghety nei ruoli principali. “Questo film sarà diverso da qualsiasi altro film della Mummia che abbiate mai visto prima. Sto scavando in profondità nella terra per riportare in superficie qualcosa di molto antico e molto spaventoso”, ha dichiarato Cronin in un comunicato all’inizio della produzione.