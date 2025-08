La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson diviso in due; fissate le date di uscita per entrambi i film

La Resurrezione di Cristo, il film di Mel Gibson, seguito del suo successo del 2004 La Passione di Cristo, uscirà in due parti tramite Lionsgate nel 2027, come ha annunciato lo studio stesso. In linea con i temi religiosi del film, la prima parte uscirà il Venerdì Santo, 26 marzo 2027, mentre la seconda parte dovrebbe uscire 40 giorni dopo, il giorno dell’Ascensione, giovedì 6 maggio 2027.

Attualmente, solo un film evento della Warner Bros., ancora senza titolo, è previsto in uscita nel fine settimana del 26 del 2027. Il secondo capitolo di La Resurrezione, nel frattempo, dovrebbe competere con l’adattamento del videogioco della Sony The Legend of Zelda.

I dettagli della trama di La Resurrezione di Cristo sono ancora segreti. Il film originale di Gibson, con Jim Caviezel nel ruolo di Gesù, è stato un titolo epocale che, fino allo scorso anno, deteneva il record di film vietato ai minori con il maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti. Il film, che racconta le ultime 12 ore della vita di Cristo, ha debuttato con un incasso di 83 milioni di dollari nel weekend di apertura, per poi incassare 370 milioni di dollari nei cinema nordamericani e oltre 610 milioni di dollari a livello globale, a fronte di un budget di produzione di 30 milioni di dollari. Ha inoltre ottenuto tre nomination agli Oscar nelle categorie Miglior Trucco, Miglior Fotografia e Miglior Colonna Sonora Originale.

Gibson ha diretto The Passion da una sceneggiatura scritta da lui stesso con Benedict Fitzgerald e ne è stato anche produttore. Maia Morgenstern ha interpretato la Beata Vergine Maria, con Monica Bellucci nel ruolo di Maria Maddalena.

Entrambi i capitoli dell’ultimo film di Gibson saranno prodotti da Gibson e dal suo partner di Icon Productions, Bruce Davey, come precedentemente annunciato. Si prevede il ritorno di Caviezel, così come di Bellucci. Sebbene la Newmarket Films abbia distribuito The Passion, Gibson ha annunciato la Lionsgate come suo partner per La Resurrezione di Cristo a maggio.

L’accordo consolida la lunga collaborazione di Gibson con la Lionsgate, dove ha girato i suoi due film più recenti: il dramma sulla Seconda Guerra Mondiale candidato all’Oscar La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield, e il thriller Flight Risk con Mark Wahlberg. Lo studio è anche il distributore del catalogo Icon, che include La Resurrezione di Cristo.