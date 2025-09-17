HomeCinema News2025

La Valle dei Sorrisi arriva oggi al cinema: l’horror italiano di Paolo Strippoli con Michele Riondino

La Valle dei Sorrisi, il nuovo horror di Paolo Strippoli con Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano, arriva oggi, 17 settembre 2025, nelle sale italiane distribuito da Vision Distribution.

Di Redazione

-

Seguici su Google News
La Valle dei Sorrisi

Dal 17 settembre 2025 il pubblico italiano può finalmente scoprire La Valle dei Sorrisi, il nuovo horror diretto da Paolo Strippoli, già regista di A Classic Horror Story e Piove. Distribuito da Vision Distribution, il film segna un nuovo passo nel percorso del giovane autore classe 1993, che continua a esplorare il genere horror con un linguaggio personale e radicato nella contemporaneità.

Ambientato a Remis, un paesino isolato tra le montagne, il film racconta la storia di Sergio Rossetti (interpretato da Michele Riondino), un insegnante di educazione fisica tormentato da un passato misterioso. Trasferitosi nel borgo, Sergio scopre che gli abitanti, apparentemente felici e sereni, nascondono un segreto inquietante: ogni settimana partecipano a un rituale attorno a Matteo Corbin (Giulio Feltri), un adolescente capace di assorbire il dolore altrui. Il tentativo di Sergio di salvare il ragazzo lo porterà a confrontarsi con le ombre più oscure della comunità e con se stesso.

Accanto a Riondino, il cast vede la partecipazione di Romana Maggiora Vergano, nei panni della giovane locandiera Michela, figura chiave nel percorso del protagonista. La sceneggiatura è firmata da Milo Tissone, Jacopo del Giudice e dallo stesso Strippoli, già premiata con il Premio Franco Solinas per il Miglior Soggetto nel 2019.

La cura visiva è affidata al direttore della fotografia Cristiano Di Nicola, con scenografie di Marcello Di Carlo, costumi di Susanna Mastroianni e montaggio di Federico Palmerini. Le musiche originali sono composte da Federico Bisozzi e Davide Tomat, a sottolineare l’atmosfera sospesa e perturbante che accompagna la narrazione.

Prodotto da Fandango e Nightswim in coproduzione con Spok, e realizzato in collaborazione con Vision Distribution e Sky, il film ha ricevuto il sostegno del MIC, di Lazio International e della FVG Film Commission. Una produzione importante che conferma la vitalità del cinema di genere in Italia.

Con La Valle dei Sorrisi, Strippoli firma un horror che intreccia folklore e contemporaneità, pronto a conquistare gli appassionati del genere e a dimostrare ancora una volta che il brivido sul grande schermo parla anche italiano.

Articolo precedente
Una di famiglia: il trailer del film con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried
Articolo successivo
Alien: Pianeta Terra, episodio 7, la spiegazione del finale: da che parte sta Wendy?
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved