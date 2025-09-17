La Valle dei Sorrisi arriva oggi al cinema: l’horror italiano di Paolo Strippoli con Michele Riondino

Dal 17 settembre 2025 il pubblico italiano può finalmente scoprire La Valle dei Sorrisi, il nuovo horror diretto da Paolo Strippoli, già regista di A Classic Horror Story e Piove. Distribuito da Vision Distribution, il film segna un nuovo passo nel percorso del giovane autore classe 1993, che continua a esplorare il genere horror con un linguaggio personale e radicato nella contemporaneità.

Ambientato a Remis, un paesino isolato tra le montagne, il film racconta la storia di Sergio Rossetti (interpretato da Michele Riondino), un insegnante di educazione fisica tormentato da un passato misterioso. Trasferitosi nel borgo, Sergio scopre che gli abitanti, apparentemente felici e sereni, nascondono un segreto inquietante: ogni settimana partecipano a un rituale attorno a Matteo Corbin (Giulio Feltri), un adolescente capace di assorbire il dolore altrui. Il tentativo di Sergio di salvare il ragazzo lo porterà a confrontarsi con le ombre più oscure della comunità e con se stesso.

Accanto a Riondino, il cast vede la partecipazione di Romana Maggiora Vergano, nei panni della giovane locandiera Michela, figura chiave nel percorso del protagonista. La sceneggiatura è firmata da Milo Tissone, Jacopo del Giudice e dallo stesso Strippoli, già premiata con il Premio Franco Solinas per il Miglior Soggetto nel 2019.

La cura visiva è affidata al direttore della fotografia Cristiano Di Nicola, con scenografie di Marcello Di Carlo, costumi di Susanna Mastroianni e montaggio di Federico Palmerini. Le musiche originali sono composte da Federico Bisozzi e Davide Tomat, a sottolineare l’atmosfera sospesa e perturbante che accompagna la narrazione.

Prodotto da Fandango e Nightswim in coproduzione con Spok, e realizzato in collaborazione con Vision Distribution e Sky, il film ha ricevuto il sostegno del MIC, di Lazio International e della FVG Film Commission. Una produzione importante che conferma la vitalità del cinema di genere in Italia.

Con La Valle dei Sorrisi, Strippoli firma un horror che intreccia folklore e contemporaneità, pronto a conquistare gli appassionati del genere e a dimostrare ancora una volta che il brivido sul grande schermo parla anche italiano.