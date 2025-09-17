Una di famiglia: il trailer del film con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried

È arrivato il primo trailer del nuovo thriller psicologico Una di famiglia (The Housemaid), con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Michele Morrone, Brandon Sklenar ed Elizabeth Perkins, e diretto da Paul Feig (regista di Le amiche della sposa e Un piccolo favore), che uscirà in esclusiva nelle sale cinematografiche statunitensi il 19 dicembre.

Nel film, Sweeney interpreterà Millie, una giovane donna in difficoltà che si sente sollevata dall’idea di ricominciare da capo come domestica della ricca coppia Nina (Seyfried) e Andrew. Tuttavia, secondo la logline ufficiale, “Millie scopre presto che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi dei suoi”.

Sullo sfondo di “Please, Please, Please” di Sabrina Carpenter, il trailer di Una di famiglia anticipa quindi la situazione folle in cui Millie si è cacciata con questo lavoro, sottolineata da quella che sembra essere una performance efficacemente inquietante di Seyfried. Una serie di immagini e poster di Una di famiglia sono stati diffusi nel corso dell’ultima settimana, ma con il trailer ufficiale ora disponibile, ci si aspetta un aumento dell’interesse per questa uscita di fine anno.

Il cast è una parte importante di questo. Sweeney è pronta per un grande finale del 2025 tra Una di famiglia e la sua possibile performance da Oscar in Christy. La carriera di Sklenar continua invece a decollare dopo grandi ruoli in progetti come 1923, It Ends With Us e Drop. Poi c’è Seyfried, che ha avuto molte performance di rilievo nella sua carriera ed è stata recentemente apprezzata in The Testament of Ann Lee, e che sembra avere un altro ruolo molto interessante in questo film.

Una di famiglia, in uscita a dicembre, è uno dei pochi film thriller/horror in programma per chiudere l’anno. Si aggiunge a Five Nights at Freddy’s 2, Silent Night, Deadly Night e al remake di Anaconda con Paul Rudd come controprogrammazione ai film natalizi/per famiglie o ai classici film da Oscar che di solito dominano il mese.