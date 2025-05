Lanterns: a che punto sono le riprese della serie DC Studios?

Jason Ritter ha recentemente parlato con Forbes di diversi argomenti, ma ha brevemente accennato al suo lavoro attuale, ovvero interpretare Billy Macon in HBO e Max’s Lanterns, confermando così il suo coinvolgimento nel progetto e la natura comica del suo ruolo.

Ritter ha dichiarato: “Abbiamo girato quattro episodi finora e stiamo per iniziare a girare il terzo e il quarto. Stiamo facendo tutto un po’ fuori ordine. La storia è un po’ saltellante, ma è stato molto divertente ed è una serie davvero ben scritta, davvero divertente. Sto solo cercando di inserirmi in quel mondo e magari di aggiungere un po’ di follia”.

Si vocifera che la famiglia Macon sia in realtà la famiglia Hand e che Lanterns approfondirà le origini di William Hand, alias Mano Nera, prima che diventi l’incarnazione non-morta della morte e araldo di Nekron. I fan sono divisi sulla possibilità che Mano Nera si riveli essere William Macon Sr. (Garret Dillahunt) o William Macon Jr. (Ritter).

Lanterns sarà composta da 8 episodi per la prima stagione, quindi la produzione ha raggiunto la metà del suo percorso, secondo Ritter. Macon è descritto come “un affascinante personaggio che esegue gli ordini del padre. Sfruttando la reputazione della sua famiglia, si aggrappa al suo ego da provinciale e ha tutto da perdere”.

Di cosa parla Lanterns?

L’attesa serie Lanterns, parte del rinnovato Universo DC guidato da Gunn e Safran, seguirà le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart mentre indagano su un misterioso omicidio legato a una cospirazione più ampia e sconvolgente. La serie della HBO è descritta come una storia “alla True Detective” che mescola intrighi cosmici con un tono di ispirazione noir. Con una durata di otto episodi, Lanterns promette di introdurre una versione fresca e dinamica degli amati eroi intergalattici della DC.

Kyle Chandler e Aaron Pierre sono stati confermati per Lanterns e saranno i protagonisti della serie, rispettivamente nei panni di Hal Jordan e John Stewart, segnando il loro attesissimo debutto nell’Universo DC. Tra gli altri membri del cast finora confermati figurano anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Nathan Fillion, Jasmine Cephas Jones, Ulrich Thomsen e Poorna Jagannathan. In quanto progetto cardine del rinnovato DCU, Lanterns dovrebbe collegarsi direttamente ad archi narrativi più ampi, pur offrendo una narrazione autonoma e incentrata sui personaggi. Con la sua attenzione al mistero, al dramma e alla mitologia cosmica della DC, Lanterns è destinata a diventare un capitolo fondamentale dell’Universo DC in evoluzione.